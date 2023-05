르세라핌, 신보 발매 첫날 102만 장 팔았다…역대 걸그룹 1위

그룹 르세라핌 [쏘스뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 신보 발매 첫날 102만 장의 판매고를 올리며, 역대 걸그룹 최다 판매량을 경신했다.

2일 앨범 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 정규 1집 ‘언포기븐(UNFORGIVEN)’은 발매 당일 102만 4034장 판매되면서 일간 음반 차트(5월 2일 자) 정상에 올랐다. 역대 K-팝 걸그룹의 발매 1일 차 판매량 1위에 해당한다. 솔로 가수를 포함한 전체 여성 아티스트 중에서도 최다 기록이다.

르세라핌은 지난해 10월 나온 ‘안티프래자일(ANTIFRAGILE)’ 발매 첫날, 40만 8833의 판매고를 올렸다. 이번 수치는 전작에 비해 2배 이상 성장한 수치다. 뿐만 아니라 일주일 동안의 판매량인 56만 7673장을 단 하루 만에 넘어섰다.

르세라핌은 음반뿐 아니라 음원 차트, 유튜브 조회수에서도 눈에 띄는 성적을 써내려가고 있다. 타이틀곡 ‘언포기븐(UNFORGIVEN) (feat. Nile Rodgers)’은 벅스, 멜론, 지니의 진입 순위 자체 최고 기록을 경신했고, 지난 1일 자 일간 차트에서 각각 2, 4, 7위를 차지했다. 벅스에서는 정규 1집의 수록곡 ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’, ‘노-리턴(No-Return) (Into the unknown)’, ‘피어나 (Between you, me and the lamppost)’가 일간 차트에 진입했다. 타이틀곡 뮤직비디오는 2일 오후 9시경 유튜브 조회수 2000만 회를 돌파했다.

