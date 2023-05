Concept Medical, 새로운 새로운 MagicTouch의 IDE 승인 획득

관상동맥 소혈관 치료 위한 MagicTouch 시롤리무스 코팅 풍선 카테터의 안전성 및 효능 조사 관련

탬파, 플로리다주, 2023년 5월 2일 /PRNewswire/ -- 관상동맥 소혈관(Small Vessels, SV) 치료를 위한 Concept Medical Inc.의 새로운 MagicTouch [ https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/ ] 시롤리무스 코팅 풍선(Sirolimus Coated Balloon, SCB)이 미국 FDA로부터 임상시험용 의료기기 적용면제(Investigational Device Exemption, IDE) 승인을 받았다.

Concept Medical has received its third US FDA IDE approval for the MagicTouch - Sirolimus Coated Balloon in Small Vessel Indication.