선전, Engineering Biology Innovation Forum IV 개최

-- Guangming Science City 2023 SynBio China II, Asian Synthetic Biology Innovation Forum I 등 병행 개최

(선전, 중국 2023년 5월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 27~28일, 선전에서 Engineering Biology Innovation Forum IV, Guangming Science City 2023 SynBio China II, Asian Synthetic Biology Innovation Forum I 등이 열렸다.

이들 행사에는 국내외 정치, 산업, 대학, 연구 및 기금 분야의 귀빈들이 참석했다. 특히 한국과 싱가포르의 아시아 합성 생물학 대표들이 참석하면서, 합성 생물학과 기타 인기 주제의 기술적 혁신, 산업 변혁 및 자본 이용에 초점을 맞추고, 합성 생물학을 위해 기준과 고품질 국제 커뮤니케이션 플랫폼을 구축했다.

행사에서는 합성생물학연구소(Institute of Synthetic Biology), 선전 선진기술연구원(Shenzhen Institute of Advanced Technology), 중국과학원(Chinese Academy of Sciences), 선전 합성생물학연구소(Shenzhen Institute of Synthetic Biology), 선전 선진기술연구원(Shenzhen Institute of Advanced Technology)(가칭)은 2023년 선전에서 가장 혁신적인 합성생물학 제품 탑 10을 공동 발표했다. 특히 이번 행사에서는 '합성 생물학: 국제 커뮤니케이션과 협력(Synthetic Biology: International Communications and Collaborations)'이라는 주제로 합성생물학 국제협력 및 커뮤니케이션 원탁 토론도 진행된다. 이 행사에는 300개 대학과 과학 연구 단체, 400개 투자기관 및 700개 제조업체에서 2천 명 이상이 참여했다.

선전은 합성생물학 과학 연구 성과의 상업화를 가속화함으로써, 중국 합성생물학 산업에서 필수적인 부분을 맡고 있다.