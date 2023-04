중국과 외국의 기자가"중국 제모(制帽) 고향"에서 산둥 칭다오의 농촌 진흥을 목격

칭다오, 중국, 2023년 4월 28일 /PRNewswire/ -- 최근 쉬팡 국제 CICG 미디어(Xufang International Media of CICG), 중국외국어출판발행사업국 아시아태평양커뮤니케이션센터, 칭다오시 인민정부 신문판공실이 공동으로"매력적인 칭다오를 느끼자"라는 주제의 인터뷰 행사를 개최했다. 농촌 진흥을 주제로 중국·미국·러시아·파키스탄·인도네시아·일본·한국·뉴질랜드 등지에서 온 취재진이 산둥(山東)성 칭다오(靑島) 자오저우의"모자 타운"로 들어섰다.

Chinese and foreign reporters paid an in-depth visit to the hat-making workshop