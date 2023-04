FDH 에어로, BJG 일렉트로닉스 그룹 인수

인수를 통해 FDH 에어로는 새로 추가된 전기 및 전자 부품 기능을 갖춘 선도적인 전자 제품 유통업체로 자리매김했습니다.

커머스, 캘리포니아주, 2023년 4월 28일 /PRNewswire/ -- FDH 에어로(FDH Aero("FDH")) 는 항공우주 및 방위 산업을 위한 공급망 솔루션의 글로벌 공급업체로, 국방, 상업용 항공우주 및 우주 최종 시장을 위한 상호 연결 및 전기 기계 제품의 선도적인 공급업체인 BJG 일렉트로닉스 그룹(BJG Electronics Group ("BJG"))을 인수했습니다.

Mitch Enright, current President of Electro Enterprises, Inc. which was acquired by FDH Aero in July 2022, will be named President of FDH EPG. As a unified division, FDH EPG will offer an industry-leading range of interconnect and electromechanical products and services.