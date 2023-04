Ennostar, Touch Taiwan에서 동시에 6개 분야 선보여

-- 차세대 디스플레이 기술에 대한 통찰력 제공

(신주 2023년 4월 27일 PRNewswire=연합뉴스) Ennostar Group(주식 코드: 3714)과 그 자회사(EPISTAR, Lextar, Unikorn, Yenrich 및 ProLight)가 그룹 통합의 포괄적인 이점을 시연하기 위해 2023 Touch Taiwan에 참가했다. 'Lead the Way'라는 주제로 진행된 이번 행사에서, 그룹은 마이크로 LED, 미니 LED, 자동차, 센싱, 메타버스 및 차세대 화합물 반도체에 초점을 맞추고 최신 기술 제품과 연구 개발 기술을 대대적으로 선보였다.



Touch Taiwan의 Ennostar 부스

기술의 재진화를 보여주고 혁신적인 마이크로 LED의 새롭고 획기적인 묘목 심어

Ennostar의 마이크로 LED 솔루션은 궁극적인 디스플레이 기술의 다변화된 발전을 통해 업계에 지속적인 활기를 불어넣고 있을 뿐만 아니라 대량 생산을 위한 채비를 갖추고 있다. EPISTAR는 협력사들이 마이크로 LED를 적용할 때 발생하는 주요 문제를 해결할 수 있도록 지원함으로써 이 기술의 단순화 및 대중화에 힘쓰고 있다. 이번 전시장에는 6인치 COW(Chip on Wafer)와 8인치 GaN on Silicon이 전시됐다. 또한 EPISTAR는 고객의 요구에 따라 COC 및 PAM과 같은 여러 솔루션을 제시하며 마이크로 LED 디스플레이 분야에 대한 고객의 진입 장벽과 문턱을 낮추고, 업계가 더 많은 마이크로 LED 솔루션을 실현하도록 선도한다. Lextar와 Yenrich는 반도체 패키징 공정 기술로 구축된 가장 작은 마이크로 LED 패키지를 포함해 자체 개발 및 특허받은 i-Pixel™ 시리즈 제품을 전시장에서 선보였다. i-Pixel+™는 마이크로 LED 칩과 AM 구동을 0303 패키지에 통합한 세계 최초의 애플리케이션으로, 패시브 드라이버의 스트로보스코프 문제를 방지해 디스플레이 성능을 향상시킨다. AR 마이크로 LED 디스플레이의 파운드리 서비스를 주력으로 하는 Unikorn은 이번 전시회에서 EPISTAR 및 Hon Hai Technology Group과 공동 개발하여 AR에 최초로 적용한 0.12인치 블루라이트 마이크로 LED 디스플레이도 전시했다. 이 기술은 4㎛ 피치의 고효율 블루라이트 픽셀 공정 개발을 통해 마이크로 LED의 효율과 신뢰성을 향상시킨다.

마이크로 LED 외에도, Lextar는 독점 QD LED 백라이트 기술도 동시에 선보였다. 이 기술을 통해 패키징 회사는 손쉬운 업그레이드를 실현할 수 있으며, 기존 공정 구조에서 형광 분말을 Lextar의 독점 QD LED 제품으로 대체함으로써 시각적 계층 구조를 향상시키고 디스플레이에 매우 얇은 두께와 매우 넓은 색역을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 이전 기술에 비해 적은 전력 소비로 밝기를 30% 향상시킬 수 있다.

센싱은 미래의 삶에서 신규 수요를 창출할 새로운 애플리케이션이 될 것

LED 업계에서 다년간의 개발 경험을 축적한 Ennostar Group은 디스플레이 외에도 센싱(감지) 제품을 핵심 개발 영역 중 하나로 꼽고 있다. EPISTAR와 Artilux는 높은 방사 전력과 정확한 감지 결과를 가진 SWIR 특허 기술을 선보였으며, Lextar는 초소형 센싱 소자 통합을 위한 SiP PPG 제품을 출시했다. 또한, Ennostar Group의 제품은 DMS/OMS, 제스처 제어 등과 같은 다양한 자동차 센싱 수요를 충족할 수 있을 뿐만 아니라, 고정밀, 고신뢰성 솔루션을 제공함으로써 운전 경험과 운전 안전성을 향상시킬 수 있다.

ESG 연구개발로 지속가능한 발전에 전념

이번 전시에서 Ennostar는 지속가능성의 새로운 시대를 위한 독창적인 친환경 LED 패키징인 Bioxtar™를 선보였다. 식물성 원료에서 추출한 친환경 포장재를 사용한 Bioxtar™는 모든 종류의 패키징에 적합하다. 이는 식물성 재료 함량이 최대 75%에 달하므로, 기존 석유 화학 재료의 함량을 75% 감소시킬 수 있다. 또한 침투력과 재료 경도가 더 우수해 기존 석유화학 접착제의 의존도를 낮추고 환경에 미치는 영향을 줄임으로써 지속가능한 발전의 정신을 잘 보여준다. 나아가 Ennostar는 에너지 절감을 위한 다양한 제품을 전시장에 전시함으로써 ESG에 대한 회사의 실천 의지를 대중에게 관철했다.

