“과학 호기심 충전하세요” ‘대한민국 과학축제’ 대전서 개막

오태석 과학기술정보통신부 제1차관이 27일 오후 대전광역시 서구 대전엑스포시민광장에서 열린 '2023 대한민국 과학축제 개막식' 에서 축사를 하고 있다.[과기정통부 제공]

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국형발사체 ‘누리호’, 자율주행차, 소방로봇, 4족 보행로봇, 인공지능(AI) 등 최신 연구성과를 직접 체험할 수 있는 무대가 마련됐다.

과학기술정보통신부는 한국과학창의재단이 주관하는 ‘2023 대한민국 과학축제’가 대전 엑스포시민광장과 엑스포과학공원 일원에서 27일부터 30일까지 열린다고 밝혔다.

올해는 우리나라 대표 과학기술 연구단지인 대덕연구개발특구가 출범한지 50년이 되는 해로, 이번 과학축제는 국민과 함께 대덕특구 50년 역사와 성과를 나누고 즐기기 위해 대덕특구에서 개최된다.

이번 과학축제는 ‘Science is ∞(과학은 무한대이다)’라는 주제로 과학의 무한한 가능성을 느끼고 재미있게 경험해 볼 수 있도록 “S, C, I, E, N, C, E” 단어에 맞춰 7개 체험존과 인근기관과 연계한 각종 부대프로그램이 풍성하게 운영된다.

오태석 과학기술정보통신부 제1차관이 27일 오후 대전광역시 서구 대전엑스포시민광장에서 열린 '2023 대한민국 과학축제 개막식' 에서 이장우 대전광역시장과 전시장을 관람하고 있다.[과기정통부 제공]

한국형 발사체 누리호와 같은 최신 과학기술 성과 전시부터 인공지능 등 첨단기술 체험까지 할 수 있는 전략기술박람회(S체험존), 스타과학자의 강연 등 각종 무대 강연‧공연이 이뤄지는 과학융합콘서트(I체험존), 운전자 없이 운행되는 자율주행셔틀 ‘오토비’를 타 볼 수 있는 차세대 레저공간(N체험존) 등 행사기간 내내 체험존별로 특색있고 흥미로운 과학문화체험 프로그램이 진행된다.

특히 이번 축제에는 예전에는 없었던 신선한 시도의 과학문화프로그램이 진행된다.

오태석 과학기술정보통신부 제1차관이 27일 오후 대전광역시 서구 대전엑스포시민광장에서 열린 '2023 대한민국 과학축제 개막식' 에서 이장우 대전광역시장과 전시장을 관람하고 있다. [과기정통신부 제공]

과학커뮤니케이터와 관객이 함께 가족오락관 방식의 흥미진진한 게임을 통해 과학을 알아가는 과학예능쇼 ‘뿅뿅 과학오락실’이 28일, 음악과 비트에 취해보는 과학주제 힙합랩 경연 ‘Fame Rap 시즌1’이 29일 메인무대에서 열린다.

28일 저녁 8시에는 드론 라이팅쇼도 진행되며, 축제 행사장 인근에 위치한 한밭수목원, 기초과학연구원(IBS) 과학문화센터, 대전컨벤션센터 등에서도 과학마을 어울림마당, 주니어닥터 과학상상 그리기대회, 과학문화혁신 포럼 등 각종 행사가 개최된다.

오태석 과기정통부 제1차관은 개막식에서 “과학기술의 발전을 위해서는 아이들이 과학기술자의 꿈을 키울 수 있는 여건과 국민들의 과학기술에 대한 관심과 응원이 필요하다”라며 “이번 대한민국 과학축제에 오셔서 마음껏 과학기술을 즐기고 과학에 대한 의미를 되새겨보는 소중한 시간이 되길 바란다”라고 밝혔다.

과학축제 운영 프로그램 및 부대 정보 등 행사에 관한 자세한 내용은 과학축제 누리집에서 확인할 수 있다.

