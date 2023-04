GameChange Solar, 580만 가구의 1,500만 명 이상에게 전기 공급

노워크, 코네티컷주, 2023년 4월 21일 /PRNewswire/ -- GameChange Solar는GameChange Solar의29 GW Genius Tracker™시스템 판매 및 MaxSpan™ 고정 틸트 시스템이 설치되면 전 세계 약 580만 가구와 1,500만 명 이상의 인구에게 깨끗하고 재생 가능한 태양 에너지를 제공하는 모듈을 지원할 것이라고 오늘 발표했다.

