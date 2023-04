3DOM Alliance, X-SEPA™ 사용 리튬이온 배터리 개발

-- 고온 환경에서 상온에서의 기존 배터리를 초과하는 수명 기록

-- 60℃에서 약 9,000 사이클의 배터리 수명으로 전 세계 고온 지역에서 전기화 추진 도모

(도쿄 2023년 4월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 3DOM Alliance Inc.[https://www.3dom.co.jp/ ]("3DOM Alliance")가 자사의 독자적인 분리기인 X-SEPA™와 고온 환경에 최적화된 내열성 전해액을 사용한 리튬이온 배터리를 개발했다고 발표했다. 충전-방전 수명 테스트의 데이터에 따르면, 이 배터리는 고온 환경에서 상온 환경의 기존 배터리 수명을 초과하는 것으로 나타났다. 3DOM Alliance는 이 배터리의 수명이 약 9,000 사이클에 이를 것으로 예상했다.

3DOM Alliance가 개발한 X-SEPA™는 균일한 3차원 배열의 기공을 포함하는 내열성 폴리이미드 멤브레인인 3DOM(3차원 배열 매크로 다공성) 분리기가 여러 층으로 구성된 것이다. 이를 통해 배터리 수명이 길어질 뿐만 아니라 신뢰성, 내열성, 고속 충방전이 향상된다. 3DOM Alliance는 대량생산을 준비하고 있으며, 올 2월부터는 X-SEPA™의 샘플을 제공하기 시작했다.

세계적인 탈탄소화가 진행되는 가운데, 특히 개발도상국에서는 전기 모빌리티 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다. 이들 국가 중 다수는 세계에서 가장 더운 지역에 속한다. 그러나 고온 환경에서는 범용 전해액이 열화되는 경향이 있어 배터리 수명이 크게 단축되는 문제가 있다. 이는 제조, 폐기물 및 비용이 증가하는 원인이 되며, 배터리 전기화의 보급을 가로막는 주요 저해 요인이기도 하다.

3DOM Alliance는 고온 지역의 시장 요구에 부응해 내열성 전해액과 함께 X-SEPA™를 사용함으로써 고온 환경에서 수명이 연장된 리튬이온 배터리를 개발했다. 내열성 전해액은 점도가 높고 끓는점이 높은 특성이 있어 고온 환경에서 전해액의 열화를 억제한다는 이점이 있는 반면, 높은 점도로 인해 범용 폴리프로필렌 분리기에서는 호환성이 낮아 리튬이온 배터리에 사용하기에는 부적합한 것으로 알려져 있다. 이에 반해, X-SEPA™은 높은 다공성 구조와 폴리이미드 소재로 인해 유기 전해질에 대한 높은 습윤성이 있어 기존의 분리기에서는 사용이 불가능했던 높은 점도와 높은 끓는점 특성이 있는 전해액을 사용하는 것이 가능하다.



그림 1. 60℃에서 충방전 수명 비교. 자료 출처: 3DOM Alliance

3DOM Alliance는 60℃의 조건에서 X-SEPA™ 와 내열성 전해액을 적용한 배터리와 범용 분리기 및 전해액을 적용한 배터리의 충방전 수명 테스트를 진행함으로써 고온 환경에서의 수명과 내구성을 비교 평가했다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 진행 중인 테스트의 중간 결과에 따르면 X-SEPA™와 내열성 전해액이 장착된 배터리가 훨씬 더 높은 용량 유지율을 나타낸다는 사실을 확인할 수 있다. 심지어 고온 환경에서도 상온 환경에서의 일반 배터리보다 충방전 수명이 더 긴 것으로 나타났다.

또한, 그림 2에서 볼 수 있듯이, 3DOM Alliance는 X-SEPA™와 내열성 전해액을 적용한 배터리는 수명 종료를 60%의 용량 유지율로 설정했을 때 약 9,000 사이클의 충방전 수명을 달성할 수 있을 것으로 추정하고 있다. 3DOM Alliance는 지속적인 테스트를 통해 이를 검증하고, 추가 결과가 나오는 대로 발표할 예정이다.



그림 2. X-SEPA™ 과 내열성 전해액을 사용한 배터리의 충방전 수명(제곱근) 예측. 출처: 3DOM Alliance

3DOM Alliance의 자회사인 noco-noco Pte. Ltd.("noco-noco")는 싱가포르에 기반을 둔 탈탄소화 솔루션 제공업체로서 X-SEPA™이 탑재된 배터리를 제공할 계획이다. 현재 noco-noco는 이달 초 발표된 Assemblepoint Co., Ltd.와의 전기차 미니버스 프로젝트를 포함한 동남아시아의 여러 프로젝트를 통해 3DOM Alliance의 배터리 기술을 모빌리티 애플리케이션에 도입하는 것을 추진하고 있다. noco-noco는 X-SEPA™를 활용함으로써 더운 기후에서 더 높은 성능과 지속 가능성을 달성할 수 있는 배터리의 수요에 부응해 남아시아 및 동남아시아와 같은 목표 시장에서 전기화를 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.

3DOM Alliance Inc. 소개

2014년 일본에서 설립된 3DOM Alliance Inc.는 탈탄소화 및 생태계 보전을 촉진하는 첨단 기술 및 비즈니스 모델의 연구 개발을 통해 환경 문제를 해결하고자 노력하는 회사다. 3DOM Alliance Inc.에 대한 자세한 내용은 회사 웹사이트 www.3dom.co.jp를 참조한다.

noco-noco Pte. Ltd. 소개

noco-noco Pte. Ltd.는 탄소 중립 경제로의 글로벌 전환을 가속화하기 위해 노력하는 탈탄소화 솔루션 제공업체이자 3DOM Alliance의 계열사다. noco-noco는 독자적인 다층 배터리 분리기인 X-SEPA™와 지속가능한 모빌리티 서비스 및 혁신적인 에너지 관리 플랫폼을 제공함으로써 깨끗하고 저렴하며 지속가능한 에너지 솔루션에 대한 수요를 해소하고 있다. noco-noco에 대한 자세한 내용은 회사 웹사이트 www.noco-noco.com을 참조한다.

contactus@noco-noco.com

중요 정보 및 정보 확인처

2022년 12월 29일, 케이맨 제도의 법률에 따라 설립된 면세 주식회사인 Prime Number Holding Limited("PubCo"), Prime Number Acquisition I Corp.("PNAC"), 델라웨어 법인이자 PubCo의 직접 완전 소유 자회사인 Prime Number Merger Sub Inc., 싱가포르의 주식 유한회사이자 PubCo의 직접 완전 소유 자회사인 Prime Number New Sub Pte. Ltd., 그리고 noco-noco 및 집단적 지배 지분을 보유하고 있는 noco-noco의 특정 주주들은 noco-noco와 합병 및 주식 교환을 포함하는 PNAC의 사업 결합 제안에 따라 사업 결합 계약을 체결했다. 본 보도자료에는 제안된 사업 결합과 관련해 고려해야 할 모든 정보가 포함되지 않으며, 본 보도자료는 사업 결합과 관련된 투자 결정 또는 기타 결정의 기반을 형성하기 위한 의도로 제공되는 것이 아니다. 가능한 경우, PNAC의 주주 및 기타 이해관계자는 권유서/투자설명서 및 그에 대한 개정안과 제안된 사업 결합과 관련해 제출된 기타 문서를 확인해야 하며, 이러한 자료에는 noco-noco, PNAC 및 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함된다. 가능한 경우, 제안된 사업 결합에 대한 권유서/투자설명서 및 기타 관련 자료는 제안된 사업 결합에 대한 투표를 위해 설정된 기준일에 PNAC의 주주에게 우편으로 발송될 예정이다. 또한 해당 주주는 권유서/투자설명서 및 증권거래위원회("SEC")에 제출된 기타 문서의 사본을 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 얻거나 c/o 1129 Northern Blvd, Suite 404, Manhasset, NY 11030, United States에 있는 PNAC의 임원 사무실에 요청해서 얻을 수 있다.

전향적 진술

본 보도자료는 1933년 개정된 미국 증권법("증권법") 제27A조와 1934년 미국 증권거래법("거래법") 제21E조의 의미 내에서 전향적 진술을 포함하고 있다. 이러한 전향적 진술은 믿음과 가정, 그리고 현재 noco-noco와 PNAC에서 사용할 수 있는 정보를 기반으로 한다. 경우에 따라 전향적 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '예상한다', '의도한다', '계획한다', '예상한다', '믿는다', '추정한다', '예측한다', '기획하다', '잠재적이다', '계속하다', '진행 중이다', '목표로 하다', '추구하다' 또는 이러한 단어들의 부정이나 복수형 등으로 식별할 수 있으며, 또는 이러한 단어를 포함하지는 않더라도 미래의 사건이나 전망을 예상하거나 나타내는 기타 유사한 표현이 있는 경우 전향적 진술에 해당한다. 제안된 사업 결합, 제안된 사업 결합의 이익 및 시너지 효과, 그리고 noco-noco가 운영되는 시장 및 제안된 사업 결합의 완료 후 결합 회사의 운영 가능성 또는 추정된 미래 결과에 대한 정보를 포함해 미래의 사건이나 상황에 대한 기대, 예측 또는 기타 특성을 언급하는 모든 진술 역시 전향적 진술이다. 이러한 진술에는 위험, 불확실성 및 실제 결과, 활동 수준, 실적 또는 성과가 이러한 전향적 진술에 의해 표현되거나 암시되는 것과 중대하게 다를 수 있는 기타 요인을 포함한다. noco-noco와 PNAC는 각각 본 보도자료에 포함된 각각의 전향적 진술에 대해 합리적인 근거가 있다고 믿지만, 이러한 진술이 현재 알려진 사실 및 요인의 조합에 기반한 것이며, 본질적으로 불확실한 미래에 대한 예측에 기반하고 있음을 경고한다. noco-noco와 PNAC은 모두 본 보도자료에 나타난 전향적 진술이 정확할 것이라고 보장하지 않는다. 이러한 전향적 진술은 PNAC 주주의 승인 획득 실패 또는 사업 결합 계약의 기타 종료 조건을 충족하지 못해 발생한 사업 결합의 실패, 사업 결합 계약의 종료를 야기할 수 있는 모든 사건의 발생, 사업 결합의 예상 이익을 인식할 수 있는 능력, PNAC의 일반 주주가 제기한 환매 요청 금액, 거래와 관련된 비용, 코로나19 팬데믹의 전 세계적 영향, 거래의 발표 및 완료로 인해 거래가 현재의 계획과 운영을 방해할 위험, 잠재적인 소송의 결과, 정부 또는 규제 절차 및 기타 위험과 불확실성 등과 같이 여러 가지 위험과 불확실성의 영향을 받는다. noco-noco와 PNAC가 현재 인지하지 못하거나 noco-noco와 PNAC가 현재 중요하지 않다고 여기는 추가 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 실제 결과는 전향적 진술에 포함된 것과 다를 수 있다. 이러한 전향적 진술의 상당한 불확실성을 고려해, 이러한 진술을 noco-noco, PNAC 및 해당 이사, 임원, 직원 또는 기타 개인이 noco-noco 및 PNAC가 지정된 기간 내에 목표와 계획을 수행할 것이라는 진술 또는 보증으로 간주해서는 안 된다. 본 보도자료의 전향적 진술은 보도자료 발표일을 기준으로 noco-noco 및 PNAC의 견해를 나타내는 것이며, 후속 사건 및 개발로 인해 이러한 견해는 변경될 수 있다. noco-noco와 PNAC는 관련 법률에서 요구하는 범위에 한해 향후 이러한 전향적 진술을 업데이트할 수 있다. 따라서 본 발표일 이후에는 noco-noco 또는 PNAC의 견해를 나타내는 이러한 전향적 진술에 의존해서는 안 된다.

제안 또는 권유 금지

본 보도자료는 유가증권 또는 잠재적 거래와 관련한 권유, 동의 또는 승인에 대한 권유 또는 유도가 아니다. 또한, noco-noco나 PNAC의 유가증권에 대한 판매 제안 또는 매입 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 얻기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 그러한 증권을 판매할 수 없다. 증권법의 요건을 충족하는 투자설명서에 의하지 않는 방법으로 증권을 제안할 수 없다.

권유 참가자

noco-noco, PNAC 및 해당 이사, 임원, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련해 PNAC 주주의 권유 요청에 참여하는 것으로 간주될 수 있다. SEC 규정에 따라 제안된 사업 결합과 관련해 PNAC 주주의 권유 참여자로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보는 SEC에 제출할 양식 F-4의 권유서/투자설명서에 명시된다.

문의: 3DOM Alliance Inc. PR Team, 이메일: pr@3dom.co.jp