20개 이상의 항저우 디지털 기술 경제 선두기업, InnoEX에서 전시

(홍콩 2023년 4월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 동부 저장성의 성도 항저우가 국가 디지털 경제의 리더로 거듭나고자 한다.



20+ Leaders of Hangzhou’s Digital Tech Economy Exhibit at InnoEX

2019년, 항저우의 'City Brain'이 홍콩에 처음 상륙했다. 항저우는 3년간의 공백 끝에 디지털 경제의 최전선에 있는 20개 이상의 기업 및 협회로 구성된 대표단을 이끌고 홍콩을 방문해 2023 InnoEX(4월 12~15일)에서 그간의 성과를 선보였다.

270㎡ 면적의 항저우 부스는 City Brain 2.0, Hubin Smart Business District 애플리케이션 플랫폼 및 아시안 게임공원(Asian Games Park) 통제센터 등과 같은 매우 다양한 적용 시나리오를 전시했다. 20명 이상의 기술 리더가 자사의 핵심 성과에 대해 발표하고, 6개 기업이 신제품 및 신기술을 최초로 공개했다.

AI를 기반으로 하는 스마트 시티 플랫폼이자 지역사회를 중심으로 하는 프로젝트인 항저우의 City Brain 2.0은 모든 사회 구성원을 위해 주택과 교통 솔루션을 개선할 프로젝트를 추진함으로써 미래의 이웃을 재정의하고자 한다. China Vision Valley 프로젝트는 산업 발전의 미래를 위한 모범이 될 첨단 제조 클러스터를 구축하기 위해 시각적 지능형 산업체인 전체에 초점을 맞춘다.

Informa Markets과 Hangzhou Expo Group이 공동 개발한 글로벌 디지털 무역 포털은 프리미엄 비즈니스 무역 자원을 통합하고, 디지털 플랫폼을 통해 이 자원을 세계에 공급할 수 있도록 함으로써, 세계 선도적인 전시장을 위한 부가적인 플랫폼으로 기능할 것을 약속한다. 또한, 전시업체와 방문객에게 정확하고 전문적인 무역 서비스를 제공하고, 이들이 이번 전시에서 세계 곳곳에서 온 매우 광범위한 잠재적 고객, 파트너 및 공급업체와 관계를 구축할 수 있도록 지원한다.

항저우 특별 프로모션 회의인 'Digital and Intelligent Hangzhou, Envisioning the Future'에서는 항저우와 홍콩의 기업, 단체 및 정부 기관이 글로벌 디지털 무역 박람회 협력(Global Digital Trade Expo Collaboration), 항저우-홍콩 과학기술 협력 혁신 플랫폼(Hangzhou-Hongkong Science and Technology Collaborative Innovation Platform), Hangzhou Expo Group과 PICO 간의 전략적 협력(Strategic Cooperation between Hangzhou Expo Group and PICO) 등 3건의 양해각서(MOU)에 서명했다. 이를 통해 두 도시 간의 협력을 위한 새로운 공간과 가능성이 열릴 것으로 기대된다.

60개 이상의 홍콩 기업 및 협회가 '디지털+서비스+제조 커플링 및 공생' 항저우-홍콩 고급 서비스 산업 촉진 회의에 참여했다. 여기에서 모건 스탠리, JP모건 체이스, 블랙스톤 등은 고급 서비스 부문의 실용적 협력과 양자 간 투자와 발전에 초점을 맞췄다.

뉴스 제공: Hong Kong and Macao Affairs Office of Hangzhou Municipal People's Government