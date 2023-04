BGA 포럼, 중국에 대한 국제 사회의 이해 드높여

(광저우, 중국 2023년 4월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 'Understanding China - BGA Dialogue'[https://www.ciids.cn/gb/en/index.html ] 포럼이 이달 18~20일에 광저우에서 열린다. 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology), 중국공공외교협회(China Public Diplomacy Association), 광둥성 인민정부 및 French Prospect and Innovation Foundation이 공동 개최하는 이 포럼은 '중국의 현대화 및 세계를 위한 새로운 기회(Chinese Modernization and New Opportunities for the World)'라는 주제에 초점을 맞춘다.

중국 국가혁신 및 발전전략연구회(China Institute for Innovation and Development Strategy) 회장 Zheng Bijian은 "우리는 예정대로 200주년 목표를 달성하고, 자체적인 발전을 통해 세계 평화와 발전은 물론 인류를 위해 미래를 공유하는 공동체 건설에도 더 기여할 것"이라고 말했다.

이 포럼에는 유명 정치인, 전략가, 학자, 기업가, 해외 외교관 및 국제단체가 참석해 중국 관료, 학자 및 기업가와 대화를 나눌 예정이다. 이 행사는 국제 사회가 중국식 현대화의 심층적이고 함축적인 의미와 중국의 발전이 세계에 안겨주는 새로운 기회를 더 잘 이해할 수 있도록 지원할 예정이다. 또한, 광둥성과 광둥-홍콩-마카오 대만구가 이룬 고품질 발전도 지원할 예정이다.

포럼의 의제에는 10개의 병행 포럼, 4건의 비공개 세미나, 3건의 특별 세션 및 몰입적인 중국 문화 체험 같은 일련의 활동을 포함한다. 세미나에서는 중국식 현대화 및 인류를 위해 미래를 공유하는 국제 공동체 구축, 세계 금융 위험 경고 및 예방, 광둥-홍콩-마카오 대만구와 다른 국제 만 지역의 새로운 발전 경향 등 광범위한 사안을 다룰 예정이다. 그 외 이 글로벌 커뮤니티 이니셔티브의 역사적 가치, 세계적인 의의 및 실질적인 경로, 미·중 관계 및 디지털 시대의 도시 거버넌스 등과 같은 주제도 다룰 예정이다.

이 포럼은 러시아 국가 회의 제1부의장 Melnikov lvan lvanovich, 전 필리핀 대통령이자 필리핀 하원 수석 부의장 Gloria Macapagal Arroyo, 전 불가리아 대통령 Rosen Asenov Plevneliev 등을 포함해 국제 사회에서 유명한 정치인과 기업가를 초청했다. 이들은 중국 게스트들과 함께 현대화, 중국의 고품질 발전, 세계를 향한 중국의 수준 높은 개방, 세계적인 경제 거버넌스 및 인류를 위해 미래를 공유하는 공동체 등과 같이 국제적으로 관심을 끄는 중요한 사안을 심층적으로 논의할 예정이다.