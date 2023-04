하이난 자유무역항, 제3회 CICPE에서 해외 기업들의 기대 받아

(하이커우, 중국 2023년 4월 18일 PRNewswire=연합뉴스) Hainan International Media Center (HIMC) 보도:

중국 최남단 하이난성의 성도 하이커우시에서 제3회 중국국제소비재박람회(China International Consumer Products Expo, 하이난 박람회(CICPE))가 진행 중이다. 전 세계 수많은 기업이 중국 시장 진출을 통해 도약하고자 하이난 자유무역항을 고려하는 가운데, 하이난 박람회(CICPE)는 전 세계 부티크 브랜드에 광범위한 사업 전망을 제시했다.



The exhibition halls at Hainan International Convention and Exhibition Center were packed with visitors as the 1st public open day of the 3rd CICPE gets underway on April 14, 2023.