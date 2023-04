쉐퍼시스템즈, KOREA MAT 2023에서 자동화 향한 여정 강조

-- 3건의 세미나 통해 여러 산업에서 자동화된 창고 솔루션을 수용하기 위한 핵심적인 고려사항 탐색

(서울, 대한민국 2023년 4월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 선도적인 내부 물류용 턴키 솔루션 제공사인 쉐퍼시스템즈(SSI Schaefer)가 KOREA 2023 기간 중인 이달 19일에 3건의 세미나를 개최한다고 발표했다. 한국어와 영어로 진행되는 이 세미나에서, 쉐퍼시스템즈는 여러 산업의 창고 관리자가 수동에서 자동화로 향하는 여정에서 충분한 정보를 기반으로 결정을 내릴 수 있도록 지원하고자 자사의 강력한 전문지식을 공유할 예정이다.



쉐퍼시스템즈가 KOREA 2023에서 자동화를 향한 여정을 집중 조명할 예정이다.

세미나 참가자들은 전자상거래, 제약 및 화장품, 식음료, 자동차 산업 등에 걸쳐 창고에 자동화를 도입하는 방법 및 관련 성공 사례에 관한 시행 가능한 통찰을 직접 들을 수 있다.

쉐퍼시스템즈의 선임 부사장이자 APAC 및 MEA 지역 책임자인 Ronni Poulsen은 "자사는 자동화로 전환하는 일이 절대 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있다"라며 "그러나 자동화로 가는 여정에서 강력한 파트너를 확보한다면 큰 도움이 될 것"이라고 말했다. 그는 "실시간 인터페이스, 최적화된 프로세스, 유연성, 확장성 및 무결성 등은 모두 중요하지만, 이번 세미나를 통해 전달하고자 하는 근본적인 교훈은 '창고 관리업체가 자동화된 솔루션을 도입하기 전에 회사의 이행 프로세스를 완전하게 파악하는 것이 얼마나 중요한가'에 대한 것"이라면서 "이는 자동화에서 가장 높은 ROI를 달성하기 위한 여정이며, 이번 세미나에서 참가자들에게 이를 안내할 것"이라고 설명했다.

웹사이트 https://www.ssi-schaefer.com/en-kr/company/events/korea-mat-2023-1472802에서 하나 이상의 세미나에 등록하거나 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

전자상거래 강화(Empowering eCommerce): 다중 채널 이행 위한 도전과 솔루션 평가(Evaluating Challenges and Solutions for Multi-Channel Fulfillment)

팬데믹 이후에 온라인 쇼핑으로 인해 수많은 기회와 도전이 생겨난 가운데, 많은 전자상거래 기업이 사업의 확장에 어려움을 겪고 있다. 이는 주문이 대폭 증가하기 전까지는 이행 프로세스를 고려하지 않는 경향이 있기 때문이다. 결과적으로 피킹 프로세스 문제는 부정확한 이행으로 이어지고, 이는 반품으로 이어지면서 비용이 증가한다.

이 세미나는 이행 문제를 극복하는 방법, 즉 온라인 소매업체의 주요 동통점에 관한 귀중한 통찰을 제공하는 한편, 기업이 처음부터 새롭게 창고 솔루션을 재구축하지 않고도 창고 솔루션을 개량 및 확장할 방법을 공유한다.

복잡함 대신 단순함(Complex to Simple): 물류 자동화로 인한 의료 유통 변혁(Transforming Healthcare Distribution with Logistics Automation): 미래의 도래(The Future is Now)

의료용품 및 의약품 유통업체는 열에 민감한 화합물의 온도를 조절해서 저장해야 하는 필요성, 약물 알레르기와 교차 감염 위험으로 인한 세분화된 저장 등과 같은 독특한 문제에 직면한다. 이 세미나는 반자동 및 완전자동 솔루션을 통해 제약 및 의료 기업이 이와 같은 문제를 해소할 수 있도록 지원할 방법을 탐색한다. 그와 같은 솔루션 중 하나가 쉐퍼시스템즈의 A-Frame 솔루션[https://www.ssi-schaefer.com/en-sg/products/order-picking/automated-picking/a-frame-19504 ]이다. 이 솔루션은 복잡한 대량 주문의 제품 흐름과 신속한 처리에 완전한 투명성을 부여한다.

창고 현대화(Modernizing Warehouses): 스마트 물류센터 건설 및 공급망의 미래 수용(Building Smart Logistics Centers and Embracing the Future of Supply Chain)

특히 식음료 산업과 자동차 산업에 종사하는 기업에 중요한 이 세미나는 첨단 효율성과 최적화된 저장 용량을 기반으로 하는 현대적인 스마트 창고를 건설하기 위해 핵심 기술을 활용하는 방법에 초점을 맞출 예정이다. 여기에는 자동화된 저장과 회수 시스템 및 재화-사람 원칙에 따라 설계된 선발 솔루션 등이 포함된다.

추가로, 이 세미나는 쉐퍼시스템즈의 첨단 피킹 스테이션[https://www.ssi-schaefer.com/en-kr/products/order-picking/semi-automated-picking/advanced-pick-station-355432 ]과 같은 비용 효과적인 방법을 통해 이와 같은 자동화 솔루션을 기업의 프로세스에 신중하게 통합할 방법도 모색할 예정이다.

이들 세미나는 한국 킨텍스(KINTEX) 1전시장 1홀 회의실 210A에서 열린다.

쉐퍼시스템즈에 대하여

쉐퍼시스템즈그룹은 세계 최고의 모듈식 창고 및 물류 솔루션 제공업체입니다. 6개 대륙에 걸쳐 약 10,000명의 직원을 두고 있는 쉐퍼시스템즈는 창고, 산업 플랜트, 작업장 및 사무실을 위한 시스템을 설계, 개발 및 제조함으로써 고객의 독특한 과제에 대한 혁신적인 산업별 솔루션을 개발하고 구현합니다. 쉐퍼시스템즈는 또한 회사 내부 물류흐름을 위해 정기적으로 업데이트되는 모듈식 소프트웨어의 선두 제공업체입니다. 1,100명의 엔지니어로 구성된 강력한 팀이 설계한 WAMAS(R) 및 SAP 제품을 포함한 쉐퍼시스템즈의 광범위한 IT 제품은 모든 창고 및 물류흐름 프로세스를 원활하게 지원합니다.

더 자세한 정보는 https://www.ssi-schaefer.com/en-sg를 통해 확인하시기 바랍니다.



