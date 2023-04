AACSB, 미래의 혁신 경영대학원 25곳 강조

제8회 회원 스포트라이트 프로그램은 이해관계자들에게 새로운 가치를 제공하는 경영대학원들을 특별히 포함한다.

탬파, 플로리다주, 2023년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 오늘, 세계 최대 비즈니스 교육 네트워크인 AACSB 인터내셔널(AACSB International, 이하 AACSB)이Innovations That Inspire 회원 선정 계획의 일환으로 25개의 주요 경영대학원을 발표했다.

이 연례 프로그램은 비즈니스 교육 환경의 변화를 주도하는 전 세계 기관들을 대상으로 선정한다. 2023년에는 학생, 기업 및 사회를 포함한 모든 이해관계자의 가치를 향상시키는 방식으로 경영대학원을 혁신하기 위한 노력이 강조되었다. 이 대학원들은 학습, 선도 및 연결의 미래를 위한 새로운 현실을 정의하여 경영 교육을 위한 새로운 가치 제안의 길을 열어주고 있다.

특징적인 혁신은 산업 및 커뮤니티 파트너십을 개척하고, 연구 효과를 재정의하며, 평생 학습 경험을 향상하는 것이다. 그 예로는 다음과 같은 것들이 있다:

디지털이 경영의 미래다 , University of South Australia ( 남호주 대학 ): UniSA Business( 남호주 대학 경영대학원 ) 는 글로벌 컨설팅 및 기술 강국인 Accenture 와 협력하여 높은 수준의 비즈니스 및 디지털 기술을 제공하고 실제 산업 경험에 초점을 맞춘 온라인 디지털 경영 학사과정을 설립했다 .

기후를 위한 행동 , EMLYON 경영대학원 : 이 과정은 기후 기초에 대한 이해 , 구체적인 기후 상황에 대한 설명 , 맞춤형 행동 계획의 설계를 결합하여 학생들에게 규모에 맞는 기후 변화 관리 이론을 개발하도록 가르친다 .

혁신 및 기업가정신 센터 (iCenter) , Marshall University ( 마셜 대학교 ): Lewis College of Business (Lewis 경영대학원 ) 는 교육 및 연수를 통해 혁신의 모범 사례를 확산시킴으로써 대학 , 캠퍼스 및 커뮤니티 전반에 걸쳐 혁신을 촉발하는 iCenter 를 설립했다 .

경영대학원 연구팀 개발 , Kaunas University of Technology(Kaunas 기술대학교 , 이하 KTU): KTU 경제경영대학원은 4 개의 학제간 연구 그룹을 개발하여 학술적 고립을 해소하고 , 교수 연구 역량을 강화하며 , 학생들에게 지식 이전을 촉진하고 , 국제적인 인정과 파트너십 기회를 확대하였다 .

"AACSB의 회장 겸 CEO인 Caryn Beck-Dudley는 "이해 관계자들의 새로운 요구로 재설계된 경영 교육 계획이 필요하며, 2023년 Innovations That Inspire 계획 선정은 경영대학원을 위한 새로운 방법을 보여줍니다."라고 말했다. "경영대학원은 지식 공동 창조, 새로운 학습 방법, 확장된 교육 접근을 위한 혁신을 활용함으로써 시장의 기대를 충족시키고 기업, 학습자 및 사회에 대한 가치를 높이고 있습니다."

이제 8주년을 맞이한 Innovations That Inspire 계획은 교육, 연구, 지역 사회 참여 또는 봉사 활동, 기업가 정신 및 리더십에 대한 미래 지향적인 접근 방식을 보여주는 214개 이상의 경영대학원의 노력을 강조해왔다. Illinois Institute of Technology(Illinois 기술대학)의 Stuart School of Business(Stuart 경영대학원)는 2023 Innovations That Inspire 회원 스포트라이트 프로그램을 지원한다.

더 많은 통찰력과 예제는 다음 사이트에서 확인할 수 있다aacsb.edu/innovations-that-inspire.

AACSB 인터내셔널 소개

