디스커버리 라이프 사이언스, 리치바이오 리서치 랩 인수

헌츠빌, 앨라배마주, 2023년 4월 12일 /PRNewswire/ -- Biospecimen and Biomarker Specialists™인 Discovery Life Sciences™(디스커버리)는 세포 기반 분석, 혈액 독성 예측 및 약물 스크리닝 서비스를 전문으로 하는 시애틀 소재 리치바이오 리서치 랩 (ReachBio®) 회사를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 디스커버리는 통합된 약물 발견 및 전임상 개발 제품을 확장하여 고객이 보다 광범위하고 혁신적이고 전문적인 세포 생물학 서비스에 액세스할 수 있도록 할 것입니다.

The Cell Biology Experts™로 알려진 리치바이오(ReachBio)는 2007년에 설립되었습니다. 회사의 전문 지식은 혈액 및 골수 줄기 세포 분석에 특히 중점을 둔 1차 세포 생물학을 포괄합니다. 리치바이오는 여러 치료 분야에서 고객의 기본 연구를 지원합니다. 혈액 질환, 세포 및 유전자 치료, 면역학, 종양학 및 면역종양학에서 새로운 약물 표적의 면역 반응 및 독성 평가를 제공합니다.

디스커버리는 혁신적인 전임상 개발 서비스에 대한 전략적 투자를 늘렸습니다. 회사의 리치바이오 인수는 디스커버리가 이전에 인수한 IVAL 및 코닝(Corning)의 Gentest® 사업부를 보완하여 세포 생물학 및 독성학 서비스의 지속적인 성장을 가속화합니다. 세포 생물학 분석 개발 및 해석 서비스에 대한 ReachBio의 전문성은 신약 후보의 잠재적 독성을 평가하는 데 널리 사용되어 고객이 약물 후보의 안전성과 잠재적 효능에 대해 정보에 입각한 조기 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

지난해 FDA 현대화법 2.0이 통과되면서 동물 실험을 수행해야 하는 요건이 줄어들어 리치바이오의 고급 예측 콜로니 형성 분석이 궁극적으로 고객의 FDA 연구 신약 신청 제출을 가속화할 수 있게 되었습니다.

디스커버리 CEO인 글렌 빌라프스키는 "리치바이오를 디스커버리 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁩니다. 세포 기반 분석 및 약물 스크리닝에 대한 리치바이오의 전문 지식은 우리가 최근의 규제 변화를 활용하고 빠르게 진화하는 제약 산업의 요구 사항을 지속적으로 충족할 수 있는 유리한 위치에 있습니다."라고 말했습니다.

리치바이오의 CSO인 에머 클라크 박사는 "디스커버리와 협력하는 것은 우리에게 흥미로운 기회입니다. 우리는 과학에 대한 디스커버리의 열정을 공유하고 있으며 세포 기반 분석 및 약물 스크리닝에 대한 전문 지식을 디스커버리의 광범위한 다중 오믹스 기능과 결합하면 제약 업계 고객에게 더 광범위하고 전략적인 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 믿습니다. 함께 우리는 환자 결과를 개선하기 위해 약물 발견 및 개발의 발전을 더욱 가속화할 것입니다."라고 말했습니다.

디스커버리 라이프 사이언스 소개

바이오시료 및 바이오마커 전문 기업인 디스커버리 라이프 사이언스(Discovery Life Sciences)는 세계에서 가장 큰 상용 바이오시료 재고 및 조달 네트워크 중 하나를 유전체, 조직 바이오마커, 프로테오믹, 유세포분석 서비스를 비롯한 뛰어난 다중 오믹(multi-omic) 바이오마커 서비스 연구소와 결합합니다. 이를 통해 암, 감염성 질환, 기타 희귀하고 복잡한 상태에 대한 바이오마커 및 동반 진단 프로그램에 의해 지원되는 새로운 치료법을 가속화합니다.

당사의 세포 및 유전체 치료 부서인 올셀즈(AllCells®)를 통해, 당사는 모든 개발 단계와 규모에서 세포 및 유전자 치료 프로그램을 지원하기 위해 연구용(Research Use Only, RUO) 및 임상 등급 수준의 신선하게 극저온 보존된 인간 세포 물질을 공급할 수 있는 최대의 회수 가능한 기증자 풀을 유지하고 있습니다.

디스커버리의 선도적인 과학적 전문성, 글로벌 운영 규모, 현재 기술의 혁신적인 사용을 통해 고객은 시장을 선도하는 속도로 중요한 연구 개발 결정을 내릴 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다. 당사는 서비스로의 과학(We are Science at your Service™)을 제공합니다! 자세한 내용은 dls.com을 참조하십시오.