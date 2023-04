Sinopec의 스티렌 부타디엔 공중합체(SBC) 프로젝트, 가동에 들어가

-- 연간 생산 용량 170,000t 규모

(베이징 2023년 4월 11일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")의 자회사인 Hainan Baling Chemical New Material Co., Ltd.가 중국 하이난에서 스티렌-부타디엔 공중합체(Styrene-butadiene copolymer, SBC) 프로젝트("프로젝트")의 가동에 들어갔다. 이 프로젝트의 연간 생산 용량은 170,000t에 달할 전망이다.



