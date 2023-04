BRI, 통합 가상계좌 관리로 기업 간 유동성 최적화 향상

-- 원활한 유동성 관리 솔루션 제공

(자카르타, 인도네시아 2023년 4월 10일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(IDX: BBRI)가 통합 가상계좌 관리(Notional Pooling) 및 단기 운전자본 대출 상품을 제공하고자 국유 광산기업 MIND ID와 협력한다. 이 파트너십은 2023년 3월 16일 인도네시아 자카르타에서 체결된 협력 계약으로 공식화됐다.



Agus Noorsanto, BRI’s Director of Institutional and Wholesale Business with Devi Pradnya Paramita, MIND ID's Director of Finance

이 협력 계약에는 BRI 기관 및 도매 사업(Institutional and Wholesale Business) 이사 Agus Noorsanto와 MIND ID 그룹의 대표로 금융(Finance) 이사 Devi Pradnya Paramita가 서명했다. 그 외 PT Bukit Asam Tbk 위험 관리(Risk Management) 담당 Farida Thamrin, PT ANTAM Tbk의 금융 및 위험 관리(Finance and Risk Management) 이사 Elisabeth RT Siahaan, PT Timah Tbk의 금융 및 위험 관리(Finance and Risk Management) 이사 Fina Eliani, PT 인도네시아 파푸아의 금속 및 광물(Metal and Mineral) 이사 Syafrizal이 참석했다.

해당 서비스는 BRI의 현금 관리 플랫폼을 통해 이용할 수 있으며, 인도네시아 루피아와 기타 해외 통화의 통합 수지를 매일 모니터링한다. 이 서비스는 기업의 자금 관리를 지원하도록 설계됐으며, 그룹 자회사 사이에서 간단한 자금 이체를 지원한다.

Devi 이사는 "이 협력은 더 효율적인 현금 관리를 최적화하고 보장하는 것"이라며 "또한 자사 그룹 내 자회사뿐만 아니라, BRI와 같은 국유 기업 사이에서도 시너지 효과를 높일 수 있다"고 설명했다.

또한 통합 가상계좌 관리는 기업이 손쉽게 기업 유동성을 관리할 수 있도록 지원함으로써 재무구조를 개선시킨다. 한 예로, MIND ID 그룹과 같은 기업의 자회사는 통합 수지의 잉여 유동성을 통해 필요 시 그와 같은 유동성을 받을 수 있다. 이러한 기능은 추가 투자 옵션 같은 잉여 자금을 이용하도록 고객을 지원함으로써 고객에게 큰 도움이 된다.

BRI는 통합 가상계좌 관리 외에도 Qlola를 통해 포괄적인 금융 거래 관리 솔루션을 제공한다. 임대 기업과 기타 기업을 위해 개발된 Qlola는 재무 대시보드, 현금 관리, 공급망 관리 및 외환 같은 기능을 통합하며, 다중 언어 기능도 갖췄다.

Agus 이사는 "자사는 Qlola 플랫폼을 통해 금융 거래 관리의 용이성을 보장함으로써 통합 뱅킹 솔루션 부문에서 탁월한 서비스를 제공하는 데 전념하고 있다"고 말했다.

BRI는 다양한 뱅킹 서비스 상품을 통해 인도네시아의 금융 포용을 지원하고, 고객에게 편리하고 안전한 거래를 제공하는 데 전념하고 있다.

BRI에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.bri.co.id를 참조한다.