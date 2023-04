AVPN의 APAC Sustainability Seed Fund, 지속가능성 혁신기업 지원

-- 13개 기업에 총 미화 300만 달러 지원

-- AVPN, 이 기금을 통해 아태지역의 임팩트 단체가 서비스를 제공하는 지역사회에서 혁신적 변화를 주도할 수 있도록 지원

-- 아시아개발은행의 SEAD 심포지엄 2023에서 기술 혁신을 통해 기후 변화에 대처하기 위해 노력하는 13개의 NGO 발표

발리, 인도네시아, 2023년 4월 10일 /PRNewswire/ -- 아시아 최대의 사회적 투자자 네트워크인 Asian Venture Philanthropy Network(AVPN)가 아시아개발은행(Asian Development Bank, ADB)이 주최하는 SEAD 심포지엄(Southeast Asia Development Symposium) 2023에서 Asia-Pacific Sustainability Seed Fund의 수혜자가 될 13개의 NGO를 선정했다고 발표했다. APAC Sustainability Seed Fund는 구글(Google)과 ADB의 자선 단체인 Google.org가 지원하는 기금이다.



Local community is leveraging technology to support their waste management and circular economy.

아시아태평양 지역, 특히 저지대 및 작은 섬나라들은 극심한 강수량, 폭염, 해수면 상승 및 생물다양성 손실 등과 같은 기후 변화의 재앙적인 영향에 극도로 취약한 상태에 있다. AVPN은 기후 변화에 대처하고, 이 지역의 지속가능성을 추진하기 위한 가장 혁신적인 기술 중심 솔루션을 지원하기 위해 APAC Sustainability Seed Fund를 설립했다.

선정된 13개 NGO는 다음과 같다.

1. Alam Sehat Lestari [https://www.alamsehatlestari.org/]

Alam Sehat Lestari는 인도네시아 보르네오에서 108,000헥타르에 달하는 중요한 열대우림을 보존하는 지역사회 솔루션을 지원해왔다. ASRI는 Rainforest Exchange(RX) 플랫폼을 개발해 삼림 손실 및 탄소 손실에 대한 더욱 정확하고 접근 가능한 정보를 제공하며 삼림 벌채 방지를 위해 노력한다.

2. Azure Alliance [https://azurealliance.org/?lang=en]

Azure Alliance는 깨끗한 수자원을 촉진하고 오염 없는 해양 및 담수 생태계를 유지하기 위해 노력하는 비영리 단체다. Azure Alliance는 항구, 호수, 연못, 수로에서 플라스틱 등의 부유 쓰레기를 제거하기 위해 무인 자율주행 차량을 개발한다.

3. Border Green Energy Team Foundation [http://bget.org/]

Border Green Energy Team은 재생에너지 솔루션 및 기술 교육을 제공하기 위해 노력하는 태국 등록 재단이다. 이 재단은 태국과 미얀마 국경 지역의 농촌 마을을 위해 재생에너지 접근성을 높이는 데 힘쓰고 있다.

4. 사단법인 우리들의미래(Coalition for Our Common Future) [http://ourfuture.kr/?ckattempt=1]

사단법인 우리들의미래(Coalition for Our Common Future)는 한국에 기반을 둔 '생각하고 실천하는 플랫폼(Think and Do Platform)'으로, 탄소 중립과 녹색 성장 달성을 위한 글로벌 목표에 기여하는 단체다. 이 단체는 클라우드 기술 및 빅데이터 분석과 같은 정보기술 솔루션을 활용해 재생에너지에 대한 접근성을 높인다.

5. Engineering Good [https://engineeringgood.org/]

Engineering Good은 엔지니어링 및 기술 솔루션을 사용해 소외된 지역사회를 위한 포용성을 옹호하는 싱가포르 기반의 비영리 조직이다. 이들은 소외된 이들이 기술에 접근할 수 있도록 기술 장치의 용도를 변경하고 업사이클링 하는 일을 하고 있다.

6. Gujarat Mahila Housing Sewa Trust [https://www.mahilahousingtrust.org/]

Mahila Housing Trust는 빈곤 여성들에게 AI를 지원해 이들이 이 지역의 기후 회복력을 위한 모델을 주도하도록 함으로써, 전형적인 인도의 작은 도시 마을인 마하라슈트라주의 Amalner를 모범 사례로 만드는 것을 목표로 한다. 이 단체는 토지 사용을 포착해 집수 구역을 매핑하는 매개변수로 활용함으로써 자연적인 배수 시스템을 보호하는 일을 추진한다.

7. Institute for Global Environmental Strategies [https://www.iges.or.jp/en]

Institute for Global Environmental Strategies는 태국 라용주의 사멧 섬(Samet Island)에 플라스틱 및 기타 폐기물을 위한 폐쇄된 섬 재활용 시스템을 구축하는 것을 목표로 하는 독립적인 비영리 환경 정책 싱크탱크다.

8. Ocean Recovery Alliance [https://www.oceanrecov.org/]

Ocean Recovery Alliance는 해양 건강을 개선하기 위한 혁신적인 솔루션과 협력을 끌어내는 데 주력하는 NGO다. 이들은 사용자가 유역에서의 플라스틱 오염 수준을 보고 및 평가하고 매핑할 수 있도록 함으로써, 수역의 플라스틱 문제에 대한 상호 작용 및 연결성을 증가시키는 혁신적인 온라인 도구인 Global Alert의 구현을 확대할 계획이다.

9. TGECA [https://tgecaorg.wordpress.com/]

TGECA는 에너지 불평등에 초점을 맞추고, 기후 변화로 인해 전기 소비 취약계층의 취약성을 신속하게 감지할 수 있는 도구를 개발해 누구도 소외되지 않도록 하기 위해 노력한다.

10. Uncharted Waters Ltd [https://www.unchartedwatersresearch.org/]

Uncharted Waters Ltd는 물과 식량 안보에 미치는 기후 영향에 대한 실시간 증거를 제공하고, 계속되는 기후변화로 인해 이러한 영향이 잠재적으로 어느 정도까지 악화(또는 완화)되는지를 연구하는 호주의 비영리 데이터 기반 기후 스타트업이다.

11. Villgro Innovation Foundation [https://villgro.org/]

Villgro는 인도에 기반을 둔 비영리 조직으로 혁신/기술을 보편화하고, 대규모로 영향을 미칠 잠재력이 있는 사회적 혁신을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 단체는 CultYvate와 협력해 AI/IoT 주도 기술을 활용함으로써 정확한 AWD(Alternate Wetting and Drying) 기술을 지원한다.

12. Water Stewardship Asia Pacific [https://waterstewardship.org.au/ ]

Water Stewardship Asia Pacific은 호주의 밀레니엄 가뭄(2000년대 호주의 최악의 가뭄)에 대응하기 위해 결성됐다. 이 단체는 물을 사용하거나 물에 의존하는 기업과 이해관계자 및 지역사회에 프로그램 제공을 촉진하는 다양한 ICT 기반 도구를 개발한다.

13. Yayasan Solar Chapter Indonesia [https://www.solarchapter.com/]

Yayasan Solar Chapter Indonesia(Solar Chapter)는 기후 재해에 취약한 인도네시아 농촌 지역의 지속가능한 발전을 촉진하는 데 중점을 둔 비영리 단체다. 이들은 IoT 및 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 활용해 East Nusa Tenggara의 태양광 수도 시스템의 모니터링을 최적화하기 위한 WaterIQ를 개발하고 있다.

이번 행사에서 AVPN의 인도네시아 지사장인 Dini Indrawati는 "미화 300만 달러 규모의 APAC Sustainability Seed Fund를 통해 가장 혁신적인 비영리 지속가능성 이니셔티브를 지원함으로써 8개 시장의 취약하고 소외된 지역사회가 기후 변화의 해로운 영향에 적응하고 완화할 수 있도록 도울 것"이라고 설명했다.

이어 그는 "2022년 6월에 이 기금을 발표할 당시, 주된 목표는 기금 제공자와 임팩트 조직 간의 다리를 구축하고 협력을 촉진하는 것이었다"라며 "지역 임팩트 조직은 현장 전문성과 결합된 AI 등의 기술을 사용해 혁신적인 기후 조치를 개발함으로써, 아시아태평양 시장의 고유한 요구에 맞춘 진정으로 성공적이고 지속가능한 관행을 발전시키고 있다"고 말했다. 그는 또한 "이들 조직이 기후 변화에 대처하고 이 지역의 미래를 보장하기 위한 노력을 이어가기 위해서는 자금 지원이 필수"라고 덧붙였다.

구글 아시아태평양 정부 및 공공 정책 담당 부사장인 Michaela Browning은 "우리는 지역사회가 기후 변화의 영향을 완화하도록 돕는 APAC 지역의 지속가능성 옹호 단체를 식별하고 지원하기 위해 자선 단체인 Google.org를 통해 AVPN을 지원하게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"면서 "이를 통해 여러 조직이 행동에 나설 수 있도록 영감을 주고, 이 지역 전체의 풀뿌리 체인지메이커를 지원할 수 있기를 바란다"고 말했다. 이어 "상을 받은 모든 NGO에 축하의 말을 전한다"라며, "이들 단체가 현재의 노력에 더욱 박차를 가해 의심할 여지없는 훌륭한 성과를 나타내기를 기대한다"고 말했다.

AVPN 소개

AVPN은 33개 시장에 걸쳐 600개 이상의 다양한 회원사를 보유한 아시아 최대의 사회적 투자자 네트워크다. 이들의 임무는 임팩트를 위한 재정적, 인적, 지적 자본의 흐름을 증가시킬 수 있도록 회원사를 지원함으로써, 아시아의 지속가능발전목표(SDG)에 대한 격차를 줄이는 것이다. AVPN은 정책 입안자, 패밀리 오피스, 재단 및 민간 부문 간의 지식 공유와 혁신적인 협업을 통해 자본의 효율성을 개선시키고 현지 현장의 요구 사항, 지역 전문성 및 정책 통찰력을 제공한다.

AVPN은 아시아 지역의 사회적 투자자를 위한 세계 최대의 네트워킹 행사인 AVPN 글로벌 콘퍼런스의 주최자로서 아시아인의 목소리를 세계적인 담론의 최전선에 두는 데 초점을 맞추고 있다. 아울러 이 행사의 결과물을 다가오는 G20의 주요 의제에 추가하는 것을 목표로 삼고 있다. 또한, 이 행사는 사회적 투자자 생태계를 활용해 새로운 파트너십을 형성 및 발표하고, 촉매적 자금 조달 수단을 혁신하며, 궁극적으로 더 많은 자본을 임팩트 투자로 연결시키는 모범 사례를 공유한다.

APAC Sustainability Seed Fund 소개:

APAC Sustainability Seed Fund는 AVPN의 획기적인 이니셔티브로서, Google.org와 ADB의 전략적 지원을 받는다. 이 기금은 기후 변화에 대처하고 지역의 지속가능성을 촉진하기 위한 가장 혁신적인 기술 중심 솔루션을 지원하기 위해 AVPN이 설립했다.

https://avpn.asia/philanthropic-fund/apac-sustainability-seed-fund/

SEAD 심포지엄 2023:

https://seads.adb.org/symposium/SEADS2023

