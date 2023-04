-- '쿵푸 정신'을 구현하고, 새로운 라이프스타일 분야를 탐색하는 새로운 한정판 컬렉션 출시

(싱가포르 2023년 4월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 2023년 4월 7일 전설적인 배우 청룽(성룡)이 3가지 놀라운 상품을 팬들에게 선보인다. 첫 번째는 그의 새로운 영화인 '용마정신(Ride On)'이다. 무술의 대가, 그리고 인간과 말 간의 유대를 다룬 이 영화는 그의 대표적인 스타일을 보여줄 예정이다. 두 번째는 'I am still Jackie Chan'의 특별판 CD와 레코드판 버전이다. 'I am still Jackie Chan'은 그의 인생 이야기를 들려주고, 팬들이 사랑하는 배우이자 가수인 그를 더 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공한다. 마지막으로 KUNGFU LIMITED EDITION 및 DRAGON 브랜드의 새로운 한정판 컬렉션이 출시될 예정이다. 청룽은 이들 3가지 상품을 출시하면서, 자신의 재능 및 마음을 전 세계 팬들과 나눈다는 가장 적절한 방식으로 69세 생일을 기념할 예정이다.

청룽은 수십 년 동안 무대와 영화에서 감정적인 표현으로 연령과 관계없이 수많은 팬을 사로잡았고, 문화와 세대의 한계를 뛰어넘었다. 쿵푸 문화계에서 그의 상징적인 존재감은 영화 산업은 물론 패션계에도 영향을 미쳤다. 그는 초기 성공부터 개인적인 어려움까지 확고한 정신과 에너지를 이어가며 전 세계 수많은 팬에게 영감을 줬다. 이번에 청룽은 음악과 영화의 양쪽에 족적을 남김으로써 영향력을 이어가며, 진정한 글로벌 아이콘으로서 자신의 유산을 확고히 했다.

획기적인 웹3 플랫폼 KUNGFUVERSE에서 만든 첨단 라이프스타일 브랜드 KUNGFU LIMITED EDITION이 전설적인 청룽과 그의 대표적인 '쿵푸 정신'에서 영감을 받아 Dragon 브랜드와 협력 작업을 공개한다. 이 협력 작업은 큰 기대를 받고 있다. 이 컬렉션은 두 세계의 최고를 환상적으로 융합하고, 세심하게 만든 가정용품, 패션, 액세서리 등을 선보인다. 이들 제품은 모두 디테일, 혁신 및 실용성에 초점을 맞추고 섬세하게 디자인됐다. 각 제품은 엄격한 한정판매 수량으로 생산되며, 삶에서 더 좋은 것을 알아보는 소비자에게 최상의 라이프스타일 경험을 선사할 계획이다.

KUNGFU LIMITED EDITION과 Dragon 브랜드가 힘을 합쳐 라이프스타일 디자인을 완전히 새로운 차원으로 끌어올리기 위한 획기적인 협력 작업을 준비한다. 제품 디자인과 개발의 모든 측면에 청룽이 깊이 관여한 이 파트너십은 품질, 혁신 및 창의성을 향한 공통된 열정을 구현한다. 그 결과, 쿵푸 문화의 정수와 결합하고, 현대 유행을 선도하는 이들의 수요에 맞춘 프리미엄 가정용품, 패션, 액세서리 등으로 구성된 최상의 컬렉션이 탄생했다. 이를 통해 전통이 기능성과 만나고, 일상용품이 진정한 예술 작품이 되는 완전히 새로운 스타일의 세계를 발견할 수 있다.

KUNGFU LIMITED EDITION 및 Dragon 브랜드의 협업 시리즈는 디테일에 대한 세심한 주의를 창의성과 원활하게 결합하고, 청룽의 독특한 개성을 수월하게 포착한다. 단순한 로고보다는 실용성을 제공하는 데 초점을 맞추고, 제품의 소재, 디자인 및 기능성에 브랜드 정신을 우아하게 반영했다. 세련되고 현대적인 액세서리인 Master Dragon Travel Duffel은 청룽을 상징하는 첫 글자인 'J' 형태로 만든 천연 가죽의 사이드 패널과 여행 서류를 넣을 수 있는 편리한 측면 주머니를 자랑한다. 이는 환경을 인식하는 생활 철학을 반영한 것이다. Kung Fu 수제 디캔터는 혁신적인 디자인을 선보여 어려운 그립감 문제를 해결하면서 청룽의 사용자 중심 접근법을 반영했다. 컬러 코드로 바닥에 악센트를 준 Kung Fu 수제 크리스털 와인잔은 손쉽게 식별이 가능해 다양한 시나리오에 이상적이다. 세계를 탐험하든 혹은 지금 살고 있는 도시를 탐험하든 간에, 이들 제품은 세계에서 가장 대표적인 영화 스타 중 한 명인 청룽의 모험 정신과 스타일을 구현한다.

이 협력 시리즈는 조만간 출시할 제품에 새로운 독점 색인 JC Blue를 선보일 계획이다. 이에 따라 팬들의 기대가 커지고 있다. JC Blue는 청룽의 대비되는 개성을 대변한다. 이 색은 그의 개인 철학이 구현하는 조용함과 지속가능성이라는 가치와 더불어, 그의 액션 영화 캐릭터의 대담성과 활력을 상징한다.

'쿵푸 정신'은 무술과 운동 경기 기원을 넘어 진정성과 꾸준한 자기 개선의 철학이 됐다. 또한 영화, 음악 및 라이프스타일 브랜드를 포함해 다양한 분야에도 영향을 미쳤다. KUNGFU LIMITED EDITION은 이러한 정신을 구현하고, 유행 분야의 한계에 도전하기 위해 창의성과 숙련된 장인정신을 일상용품과 융합시켰다. 이 브랜드는 신선하고 혁신적인 방식으로 '쿵푸 정신'을 해석함으로써 무한한 가능성을 선보이고, 새로운 생활방식에 영감을 불어넣는다.

런던을 기반으로 하는 권위 있는 크리에이티브 에이전시 BRU:D가 제작한 새로운 글로벌 웹사이트 덕분에, 손끝을 통해 몰입적인 KUNGFU LIMITED EDITION 세계를 체험할 수 있다. 이 웹사이트는 직관적이고 매력적인 사용자 경험을 제공하는 한편, 우수한 장인정신과 혁신적인 디자인을 선보이는 Dragon 브랜드와의 최신 협력 시리즈를 소개한다. 이 한정판 컬렉션은 현재 웹사이트(https://kungfu.limited/)를 통해 전 세계적으로 구매 가능하다. 이 컬렉션은 쿵푸 문화의 전통 가치를 현대적인 경향과 원활하게 결합하는 동종 유일한 라이프스타일 경험을 제공한다.

이달 7일, KUNGFUVERSE는 전 세계 주요 도시에서 옥외 광고를 통해 KUNGFU LIMITED EDITION의 협력 작업을 전 세계적으로 기념할 예정이다. 뉴욕부터 도쿄까지, 그리고 런던부터 서울까지 이어지는 이 광고는 라이프스타일 제품에 대한 브랜드의 혁신적인 접근법을 선보이고, 청룽이 세계에 소개한 '쿵푸 정신'을 구현한다. 이를 통해 청룽의 독특한 개성과 문화를 전 세계 관객에게 선보이고, 창의성, 품질 및 혁신을 중요시하는 라이프스타일을 추구하도록 사람들에게 영감을 불어넣을 전망이다.