LX판토스 직원들이 ‘2023 LX판토스 지속가능경영보고서’를 소개하고 있다. [LX판토스 제공]

LX판토스는 창사 이래 첫 지속가능경영보고서를 발간했다고 31일 밝혔다. 지속가능경영보고서 발간 의무가 없는 비상장사지만, ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하기 위해 보고서를 발간했다고 LX판토스는 설명했다.

보고서에는 최근 수립한 LX판토스의 ESG 비전 및 추진 전략을 비롯해 지난해 주요 ESG 활동 성과가 담겼다.

LX판토스는 ‘사람과 지구를 위한 가치 전달자(Value Deliverer for People and the Planet)’라는 ESG 비전 아래, 4대 전략 방향을 제시했다. ▷녹색 물류 실현(환경) ▷협력사 및 지역사회와 동반성장(사회) ▷이해관계자 존중 및 행복 추구(사회) ▷책임 경영 이행(지배구조) 등이다. 김지윤 기자

