美 “러시아, 北에 식량 주고 탄약 추가확보 추진”

러시아가 북한에 식량을 주고 대신 탄약을 추가로 확보하는 방안을 추진하고 있다고 미국 정부가 30일(현지시간) 밝혔다. 미국은 북한과 무기거래는 유엔 대북제재를 정면으로 위반하는 것이라며 이번 거래에 관여한 슬로바키아 국적 무기상을 제재 대상에 올리는 등 강력 경고했다.

존 커비 백악관 국가안보회의(NSC) 전략소통조정관은 이날 전화 브리핑에서 “우린 북한이 우크라이나에서 군사 작전을 하는 러시아에 추가 지원을 제공하는 것에 대해 우려하고 있다”며 “러시아가 북한으로부터 추가 탄약 확보를 적극적으로 모색하고 있다는 새 정보가 있다”고 말했다.

커비 조정관은 “이런 노력의 중심에는 아쇼트 므크르티체프라는 무기상이 있다”면서 러시아에 북한 무기를 판매하려고 시도했다가 미 재무부로부터 제재받은 슬로바키아 국적의 므크르티체프를 거론했다.

앞서 재무부는 이날 므크르티체프가 작년 말부터 올해 초까지 북한 관리들과 함께 20여종의 북한 무기 및 군수품을 러시아에 판매하고 그 대가로 상업용 항공기를 비롯해 원자재, 상품 등 다양한 물자를 북한에 제공하려고 계획했다고 발표했다.

이와 관련, 커비 조정관은 “이 제안된 거래의 일환으로 러시아는 24개 이상 종류의 무기와 탄약을 평양으로부터 받았을 것”이라면서 “우리는 또 러시아가 대표단을 북한에 파견하는 것을 모색하고 있다(seeking to seed a delegation)는 것과 러시아가 탄약의 대가로 북한에 식량을 제공하고(offering food in exchange for munitions) 있다는 것을 알고 있다”고 설명했다.

토니 블링컨 국무장관도 이날 성명에서 므크르티체프의 제재를 거론, 그가 상업용 항공기에서부터 원자재와 상품에 이르기까지 북한에 보내질 물건들과 교환하려 24가지 이상의 무기와 탄약을 확보하기 위해 북한 당국과 협력했다고 밝혔다.

블링컨 장관은 “므크르티체프는 러시아 고위 당국자들로부터 러시아가 북한으로부터 군사 장비를 받을 준비가 돼 있음을 확인했다”고 말했다.

그러면서 “오늘 조치는 러시아의 침공과 우크라이나에 대한 잔인한 전쟁을 지원하는 이들을 미국이 좌시하지 않을 것이란 명확한 메시지”라며 “우린 북한 또는 러시아의 전쟁을 지원할 준비가 돼 있는 기타 국가로부터 군사장비를 획득하려는 러시아의 시도를 계속 식별하고 폭로하고 대응해 나갈 것”이라고 강조했다. 또 “이 조치는 러시아의 전쟁 수행 능력과 군산복합체를 약화시키고, 유엔이 금지한 대량살상무기(WMD)와 탄도미사일 프로그램을 더 발전시키는 데 활용할 수 있는 북한의 수입원을 배척하려는 지속적인 노력의 일환”이라고 했다.

베단트 파텔 국무부 수석부대변인도 브리핑에서 “북한이 WMD와 탄도미사일을 개발할 수 있게 하는 어떤 행위에도 대응하겠다”며 “러시아가 북한 등 어떤 나라로부터 군수 장비를 확보하려는 시도도 계속 규명할 것”이라고 말했다.

커비 조정관 역시 “북한과 러시아 간 무기 거래는 유엔 안전보장이사회 대북제재의 직접적인 위반”이라며 “우린 러시아에 무기를 제공·판매하지 않겠다는 북한의 최근 성명을 주목하며 이를 면밀하게 계속 모니터링할 것”이라고 말했다.

그는 므크르티체프가 러시아 민간 용병회사인 와그너 그룹에 대한 북한의 무기 공급에도 관여했느냐는 질문에 “그가 운송에 적합한 상업용 항공기를 찾기 위해 러시아인과 함께 일한 것이나 북한이 러시아에서 확보하는 데 관심이 있는 물품 리스트를 러시아 관리에게 제공했다는 것 등은 알지만 이것은 별개 이슈”라고 답했다.

앞서 미국은 작년 12월 북한이 와그너 그룹에 보병용 로켓과 미사일 등 무기와 탄약을 판매했다고 밝혔고, 북한이 이를 부인하자 지난 1월 관련 위성 이미지를 공개했다. 김우영 기자

