LX판토스, 지속가능경영보고서 첫 발간…“ESG 경영 강화”

비상장사지만 자발적으로 보고서 작성

ESG 비전 및 추진전략·작년 성과 담아

LX판토스 직원들이 ‘2023 LX판토스 지속가능경영보고서’를 소개하고 있다. [LX판토스 제공]

[헤럴드경제=김지윤 기자] LX판토스는 창사 이래 첫 지속가능경영보고서를 발간했다고 31일 밝혔다.

지속가능경영보고서 발간 의무가 없는 비상장사지만, ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하기 위해 보고서를 발간했다고 LX판토스는 설명했다.

보고서에는 최근 수립한 LX판토스의 ESG 비전 및 추진 전략을 비롯해 지난해 주요 ESG 활동 성과가 담겼다.

LX판토스는 ‘사람과 지구를 위한 가치 전달자(Value Deliverer for People and the Planet)’라는 ESG 비전 아래, 중대성 평가를 통해 도출된 중대 이슈를 토대로 4대 전략 방향을 제시했다. ▷녹색 물류 실현(환경) ▷협력사 및 지역사회와 동반성장(사회) ▷이해관계자 존중 및 행복 추구(사회) ▷책임 경영 이행(지배구조) 등이다.

또 ▷글로벌 ESG 평가기관 ‘에코바디스’ 평가 브론즈 등급 획득 ▷국내 기업 최초로 항공화물 지속가능항공연료(SAF) 프로그램 참여 ▷탄소정보공개 프로젝트(CDP) 자발적 가입 ▷우크라이나 긴급구호 물자 항공운송 ▷튀르키예 구호물품 해상운송 무상 지원 ▷중소기업 유럽 복합운송 지원사업 추진 등 LX판토스의 물류 역량과 연계한 지난 1년간의 다양한 활동 및 성과도 소개했다.

이번 보고서는 지속가능경영 국제 보고 기준인 GRI(Global Reporting Initiative Standards 2021)와 미국 지속가능성 회계기준위원회인 SASB(The Sustainability Accounting Standards Board)의 공시기준에 따라 작성됐다. 또 독립된 검증기관으로부터 제3자 검증을 거쳤다.

최원혁 LX판토스 대표는 “고도화되고 있는 물류 공급망에 있어 ESG 경영은 핵심적인 생존 요소”라며 “우리 경제의 혈맥인 물류를 수행하는 과정에서 모든 이해관계자가 함께 성장하는 가운데, LX그룹의 경영철학인 ‘지속 가능한 미래로의 연결’에 기여할 수 있도록 기업의 역할과 책임을 다할 것”이라고 말했다.

한편 LX판토스는 앞으로 매년 지속가능경영보고서를 발간해 재무 및 비재무 영역 성과를 통합 관리하고 이행 과정도 투명하게 공개할 계획이다.

