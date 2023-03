라이온델바젤과 EEW, 잠재적 고급 폐기물 분류를 위한 LOI에 서명

네덜란드 로테르담 및 독일 HELMSTEDT, 2023년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 화학 산업의 글로벌 리더인 라이온델바젤과 유럽의 열 폐기물 처리 분야의 선두 기업인 EEW Energy from Waste는 최근 의향서(LOI)에 서명했습니다. LOI에는 소각 폐기물 스트림에서 플라스틱을 추출하고 재활용하기 위한 잠재적인 장기 전략적 파트너십을 탐색하는 것이 포함됩니다. 이 제안된 협력에는 잠재적으로 소각할 폐기물 흐름에서 플라스틱을 제거하기 위해 EEW 소각장 또는 그 근처에 폐기물 사전 분류 시설을 건설하고 제거된 플라스틱을 추가로 분류하고 정제하기 위한 고급 분류 시설에 대한 투자가 포함될 것입니다. 이 협력은 플라스틱 폐기물 기반 공급 원료를 생산하고, 순환형 및 저탄소 솔루션 사업을 성장시키고, 가치 창출 야망을 실현하기 위한 고급 분류 인프라에 투자하는 새로운 라이온델바젤 전략을 지원합니다.

라이온델바젤의 원형 및 저탄소 솔루션 담당 부사장인 반 데르 라안은 "가치 사슬 전반에 걸친 협력은 우리 전략의 일부이며 오늘날 재활용되지 않는 출처에서 플라스틱 폐기물을 제거하는 데 점점 더 필요합니다. 이러한 분류 시설의 재료는 네덜란드의 기존 기계 재활용 시설과 독일의 잠재적 고급 재활용 장치를 지원할 뿐만 아니라 폐기물 흐름을 최적화하고 추가 가치를 창출할 수 있게 해줍니다."라고 말합니다.

이 협력은 기계 및 고급 재활용 공정에서 공급 원료로 사용하기 위해 플라스틱을 분류함으로써 오늘날 소각을 위해 보내지는 플라스틱에 대한 고리를 닫을 것입니다. 소각 폐기물 흐름에서 이러한 물질을 제거함으로써 물질 연소와 관련된 화석 CO2 배출도 방지됩니다.

EEW Energy from Waste의 CEO인 버나드 M. 캠퍼는 "이 협력을 통해 우리는 오늘날 재활용이 여전히 배제된 플라스틱 폐기물에 대한 설득력 있는 솔루션을 만들고 있습니다. EEW는 먼저 분류 시설을 건설하고 플라스틱을 분류하여 원재료 순환을 위해 회수할 것입니다."라고 말합니다.

의도된 협력은 지속 가능한 순환 경제를 가능하게 하기 위해 라이온델바젤 및 EEW의 사이트 및 기술 노하우를 사용하여 재활용 기회의 발전을 나타냅니다.

라이온델바젤 소개

라이온델바젤은 전 세계 화학 산업을 선도하는 업체로, 업계에서 가장 안전하고 가장 잘 운영되며 가장 가치 있는 회사가 되기 위해 매일 노력하고 있습니다. 이 기업의 제품, 재료, 기술은 100개 이상의 국제 시장에서 식품 안전, 깨끗한 물 이용, 의료 및 연료 효율성에 대해 지속 가능한 솔루션을 발전시키고 있습니다. 라이온델바젤은 다양성, 형평성, 포용성에 높은 우선순위를 두며 우리의 지구, 우리가 운영하는 지역사회, 미래의 노동력을 중심으로 발전하는 선(Advancing Good) 프로그램을 실천하고 있습니다. 그리고 세계적인 수준의 기술 및 고객 중심 비전에 큰 자부심을 가지고 있습니다. 라이온델바젤은 플라스틱 폐기물 및 탈탄소라는 글로벌 문제를 해결하기 위해 순환과 기후에 대한 야망과 조치를 강화했습니다. 더 많은 정보는 www.lyondellbasell.com에 방문하거나 LinkedIn에서 @LyondellBasell을 팔로우하십시오.

EEW: 순환 경제의 필수 불가결한 부분

EEW Energy from Waste GmbH(EEW)는 폐기물 및 하수 슬러지의 열 회수 분야에서 유럽의 선두 기업 중 하나입니다. EEW Energy from Waste는 이미 기후와 자원 보호에 중요한 기여를 하고 있으며 순환 경제의 핵심 역할을 하고 있습니다. EEW Energy from Waste 기업 그룹은 현재 연간 약 500만 톤의 폐기물을 처리할 수 있는 17개 현장을 운영하고 있습니다. 당사 공장의 1,400명 이상의 직원은 폐기물에 저장된 에너지를 활용하고, 폐기물 양을 줄이고, 폐기물로 인한 위험을 부정적인 영향 없이 안전하게 제거하고, 고철 및 복합 재료를 재활용합니다. 또한 폐기물에 포함된 에너지를 효율적으로 활용하여 산업 플랜트의 공정 증기, 주거 지역의 지역 난방 및 환경적으로 지속 가능한 전기를 생성합니다. 미래에 대한 우리의 비전에 따라 우리는 2030년까지 기후 중립이 되고 2040년까지 기후 포지티브가 되는 목표를 설정했습니다. 탄소 감소와 더불어 주요 조치는 우리 시설에서 탄소 포집이 될 것입니다. 포집된 탄소는 부분적으로 지하에 저장되거나 미래의 탄소 중립 경제에서 화학 제품의 귀중한 공급 원료로 활용될 것입니다.

라이온델바젤에 대한 미래 예측 보고

역사적 사실이 아닌 것과 관련된 이 기사의 보고 내용은 미래 전망에 대한 예측 보고입니다. 이러한 미래 예측 보고는 라이온델바젤 경영진의 가정에 기초하고 있으며, 이 가정은 당시 기준 합리적이라고 판단되었고 상당히 위험하거나 불확실할 수 있습니다. 실제 결과는 지속 가능한 목표를 달성할 수 있는 당사의 능력을 비롯하여 이에 국한되지 않고 재활용된 제품 및 재생 가능한 폴리머의 생산을 증대하는 능력을 비롯하여 이 기사에 설명된 조인트벤처 시설의 성공적인 건설 및 운영 등 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 미래 예측 보고에 설명된 것과 결과가 크게 달라질 수 있는 추가 요인으로는 연말 2021년 12월 31일 당사 10-K 양식의 "리스크 요인(Risk Factors)"에서 찾을 수 있으며, 투자자 안내문(Investor Relations) 페이지의 www.LyondellBasell.com 및 증권거래위원회 웹사이트 www.sec.gov 에서 확인할 수 있습니다. 미래 예측 보고의 어떠한 조치, 사건, 결과가 발생하거나 일어난다면 운영 결과 또는 재정 상태에 어떤 영향을 미치게 될지 보장할 수 없습니다. 미래 예측 보고는 내용이 작성된 시점에 대해서만 다루며 보고 작성 당시 라이온델바젤 경영진의 예측 및 의견을 기반으로 합니다. 라이온델바젤은 법률이 요구하는 경우를 제외하고 상황 또는 경영진의 추정 또는 의견 변경 시 미래 예측 보고를 업데이트할 의무가 없습니다.



Bernard M. Kemper and Yvonne van der Laan signing the letter of intent