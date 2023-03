제3회 Conference of Great Business Partners, 산둥성에서 개최

(산둥, 중국 2023년 3월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 제3회 Conference of Great Business Partners(CGBP)가 이달 28~30일에 '산둥성의 고품질 발전을 위한 파트너십 구축(Forging Partnerships for High-quality Development in Shandong)'이라는 주제로 산둥성의 성도 지난에서 열린다. CGBP는 CPC 산둥성 위원회와 산둥성 인민정부가 더 광범위하고 수준 높은 차원에서 투자와 인재를 유치하고, 새로운 시대를 맞아 강력하고 현대적인 산둥성을 건설하고자 진행하는 중요한 활동이다.



산둥성은 CGBP를 세계적인 기업, 사업 단체 및 벤처 자본 기업과의 협력을 도모할 기회로 삼을 계획이다. 한편, 산둥성이 대규모 경제 도시로 변모하기 위해서는 더 많은 고품질 투자 프로젝트가 필요하다. 다른 한편으로, 산둥성은 최초의 녹색 저탄소 고품질 발전 시범지구로 승인받음으로써 국내외 기업으로부터 상당 규모의 투자를 유치했다. 산둥성은 외국인 투자자를 위해 고품질 발전을 위한 단계를 구축하고자 노력할 계획이다.

CGBP는 국내외 기업가, 전문가 및 학자, 비즈니스 협회 회장, 해외 중국 커뮤니티 대표 및 기타 게스트들을 초청한다. 지금까지 15개국에서 763명 이상이 참가 의사를 밝혔다. 여기에는 ZF Friedrichshafen AG 같은 포춘 500대 기업 71개, China General Technology Group 같은 국영 기업 23개, Gree Electric Appliances, iFlytek, JD.com 및 Geely Auto 같은 중국 500대 기업 77개 등이 포함됐다.

CGBP는 ▲기업 혁신 및 사회적 책임감 포럼(Enterprise Innovation and Social Responsibility Forum) ▲상공회의소장 심포지엄(Symposiums of Chairmen of Chambers of Commence) ▲젊은 기업가 포럼(Young Entrepreneur Forum) ▲우수 귀국 기업가 회의(Outstanding Returnee Entrepreneur Meetings) ▲양쯔강 분지 농촌 활성화를 위한 전자상거래 지원 포럼(Forum on E-commerce's Support for Rural Revitalization in the Yellow River Basin) ▲낡은 성장 동력을 새로운 성장 동력으로 대체하는 고품질 발전 포럼(Forum on Replacement of Old Growth Drivers with New Ones and High-quality Development) 등과 같은 6개의 병행 포럼을 포함해 9가지 주제 활동을 전개할 예정이다.

또한, '고향의 맛: Conference of Great Business Partners에서 선보이는 산둥 요리(The Taste of Hometown: Shandong Cuisine at the Conference of Great Business Partners)'라는 지원 행사도 개최할 예정이다. 이 행사에서는 산둥성 내 16개 도시가 각자의 홍보 활동과 방문을 조직한다. 조사 관광은 낡은 성장 동력을 새로운 성장 동력으로 대체하고, 고품질 발전을 도모하는 창업 지구, 첨단 기술 지구와 핵심 개발 지구 및 Inspur, Bloomage Biotechnology, CNHTC, BYD 및 Iraeta Energy Equipment 같은 기업과 프로젝트를 포함한다. CGBP에서는 15개 도시가 매치메이킹과 프로모션 회의 같은 활동과 '방랑객의 고향 관광(Wanderer's Hometown Tour)'을 조직할 예정이다.

2023년은 산둥성이 녹색 저탄소 고품질 발전 시범지구를 건설하는 첫해다. CGBP는 '산둥성의 고품질 발전을 위한 파트너십 구축'이라는 주제를 밀접하게 다루며, 현대 기업가 정신을 도모하고, 혁신과 기업가 정신을 장려하며, 산둥성의 고품질 발전을 촉진할 예정이다.