황제고리 조상 숭배 기념식 조직위원회가 베이징에서 기자회견을 열다

중국 정저우, 2023년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 황제고리 조상 숭배 기념식 조직위원회는 3월 27일 오전 베이징에서 기자회견을 열고 2023년4월22일 허난성 정저우시 신정 황제고리에서 계묘년 황제고리 조상 숭배 기념식이 열린다고 발표했으며, 조상 숭배는 온라인 및 오프라인으로 동시에 진행될 예정이다.

Press conference site of Memorial Ceremony of to Ancestor Huang Di in His Native Place