멜버른, 호주에서 가장 핫한 도시..메리어트 1000번째 호텔

호주 첫 리츠칼튼 멜버른 등장

JW메리어트 제주도 오픈 임박

[헤럴드경제=함영훈 기자] 요즘 여느 호주 도시들과는 달리, 인구가 급증하며 지구촌 여행자들의 인기지역으로 급부상하고 있는 빅토리아주 멜버른에 메리어트의 아시아 태평양 1000번째 호텔, 리츠칼트 멜버른이 오픈했다. 멜버른은 몇 해 지나지 않아, 호주 제1도시가 될 것으로 관측된다.

멜버른 오래된 트램과 플린더스 스트리트역 앞 세인트폴 성당

리츠칼튼 멜버른

멜버른 시티는 한국영화 ‘미안하다, 사랑한다’의 촬영지, 다문화가 빚어낸 다채로운 문화 스펙트럼, 현대예술과 고전걸작 컬렉션 빅토리아 갤러리, 호주에만 사는 동물과 인간의 공생 모닝턴반도, 원주민과 이주민의 상생 인문학이 있다.

또 매일 만나는 야라강 카누의 행열, 고층빌딩 마천루 위로 나는 형형색색의 열기구 핫에어 벌루닝, 석양풍경이 기막히고 동네아이들이 플로깅으로 자연보호를 하는 샌드링엄, 산촌을 달리는 오렌지특급열차 단데농 퍼핑빌리 증기열차 투어, 해변을 수놓는 형형색색 방갈로촌 브라이톤 등 유쾌함과 청정생태에서도 호주내 다른 도시를 능가하고, 유럽 부러울 것 없는 총천연색 여행꾸러미이다.

한국영화 ‘미안하다, 사랑한다’ 촬영지 멜버른 호시어레인

그레이트 오션로드 12사도 파노라마. 일반적인 앵글과는 반대편에서 찍었다.

빅토리아주 멜버른 근교엔 죽기전에 꼭 가봐야할 곳 그레이트 오션로드와 12사도 파노라마 풍경, 질롱코리아 프로야구단으로 인해 한국사랑이 깊어진 빅토리아주 제2도시 질롱, 붉은 모래 위로 녹색초원이 원형으로 여러 자국을낸 크랜버른 레드샌드 가든, 2~3일간 조업으로 아이들 먹일 음식을 배에 채우고 귀환하는, 닭 만한 ‘페어리 펭귄’ 수천마리의 퇴근 풍경 등 감동적인 볼거리, 체험거리, 먹거리가 많은 곳이다.

메리어트 인터내셔널은 아태지역 1000번째 호텔이 멜버른에 리츠칼튼이라는 이름으로 등장한 것과 관련해, 아태지역 내 메리어트 인터내셔널의 장기적인 성장 잠재력에 대한 지속적인 자신감을 나타내는 것이며, 호주 도시 중 첫번째 리츠칼트 브랜드로 문화예술생태도시 멜버른 답게 현대적인 미학, 수준 높은 서비스, 도시 스카이라인의 파노라마 전망을 선보인다고 밝혔다.

리츠칼튼 멜버른 등 도심 마천루 위에 뜬 열기구

메리어트 인터내셔널은 2023년까지 아태지역에 매주 약 2곳씩 총 100개의 호텔을 추가하여 아태지역 시장에서의 입지를 확대할 계획이다.

메리어트 인터내셔널은 2023년 말까지 인기 있는 아태지역 및 신흥 여행지에 럭셔리 브랜드 포트폴리오 전반에 걸쳐 12개 호텔을 추가 오픈할 예정이다.

JW 메리어트는 한국의 제주도부터 중국의 시안과 인도의 고아에 이르기까지 매혹적인 여행지에서 마음을 사로잡는 경험을 선사할 계획이다.

메리어트 인터내셔널의 프리미엄 브랜드 포트폴리오에는 메리어트 호텔, 쉐라톤(Sheraton), 웨스틴(Westin), 르 메르디앙(Le Méridien), 오토그래프 컬렉션(Autograph Collection) 등이 있으며, 올해 상기 브랜드 부문에서 30개 이상의 호텔이 추가될 계획이다.

메리어트의 셀렉트 서비스 브랜드는 코트야드 바이 메리어트(Courtyard by Marriott), 페어필드 바이 메리어트(Fairfield by Marriott), 포포인츠 바이 쉐라톤(Four Points by Sheraton), AC 호텔(AC Hotels), 목시 호텔(Moxy Hotels) 등이다.

아태지역의 1,000번째 호텔을 오픈을 기념하여 메리어트 본보이 회원은 보너스 포인트 1000점과 엘리트 숙박 크레딧을 추가로 적립할 수 있다. 프로모션 세부 정보 및 등록은 공식 웹사이트에서 진행할 수 있다.

메리어트 인터내셔널 아태지역 사장 라지브 메논(Rajeev Menon)은 “아태지역에 1000번째 메리어트 인터내셔널 호텔을 개장한다는 것은 여행 산업 전망에 대한 당사의 자신감과 임직원 및 호텔 오너와 함께 새로운 수준의 호스피탈리티를 구현할 수 있는 기량 그리고 2023년뿐만 아니라 향후에도 메리어트 본보이의 계속되는 영향력을 강조하는 진정한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

메리어트 인터내셔널(NASDAQ: MAR)은 미국 메릴랜드 주 베데스다에 본사를 두고 전 세계 138개국가 및 지역에서 업계를 선도하는 30개의 브랜드로 8100여개의 호텔을 운영 중이다.

