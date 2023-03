WiTricity 및 ABT e-Line, 유럽 거리에 전기차 무선 충전을 제공하기 위해 협력하다

독일 켐프텐 및 매사추세츠 워터타운, 2023년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 기술 기반 업체이자 에프터마켓 차량 솔루션 분야의 선도적인 기업 중 하나인 ABT e-Line 과 전기차 무선 충전의 선도 업체인 WiTricity 가 유럽에서 에프터마켓 전기차 무선 충전을 제공할 계획을 발표했습니다. Volkswagen Group(VW)과 협력하여 습득한 광범위한 경험을 통해 ABT e-Line은 2024년 초 출시를 목표로 VW ID.4를 WiTricity의 무선 충전을 지원하도록 처음으로 업그레이드할 예정입니다. 당사는 이후 추가 전기차 모델을 확장할 계획입니다.

ABT e-Line, a technology driver and one of the leading companies in aftermarket automotive solutions, and WiTricity, the leader in wireless electric vehicle charging, announced plans to deliver aftermarket wireless EV charging in Europe.