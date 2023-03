호주, 수질 지원 위한 세계 최초의 '기상 서비스' 구축

(캔버라, 호주 2023년 3월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 호주연방과학산업연구기구 CSIRO가 세계 최초의 지상-우주 수질 모니터링 시스템을 구축하기 위한 임무에 들어갔다.

유엔의 추정에 따르면, 안전하지 않은 물로 인해 위기에 처할 수 있는 인구가 30억 명에 달한다고 한다. CSIRO는 AquaWatch Australia를 통해 민물과 해안 자원의 보호에 일조하고자 파트너들과 국제적으로 협력하고 있다.

AquaWatch는 완전 가동에 들어가는 즉시 거의 실시간에 가까운 업데이트와 예측성 예보를 통해 수질을 위한 기상 서비스를 제공할 예정이다. AquaWatch는 수질 관리의 개선을 지원하고, 유엔의 지속가능발전목표(SDG) 달성에 일조하기 위해 식수, 위생, 양식, 환경 평가 및 기타 다양한 용도를 위한 수질 모니터링에 사용될 수 있다.

CSIRO는 재단 파트너 SmartSat Cooperative Research Centre와 함께 8천300만 호주 달러에 달하는 초기 공동 투자금을 통해 AquaWatch를 설계 및 개발하기 위해 연구소, 정부 및 업계를 통합하고 있다.

지구 관측 위성과 지상 수질 센서로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 수집된 데이터를 중앙 데이터 허브로 통합하고, CSIRO는 이 허브에서 데이터 분석 및 인공 지능 역량을 통해 며칠 앞선 예측을 제공하게 될 전망이다.

CSIRO의 최고경영자(Chief Executive) Dr Larry Marshall은 "물이야말로 세계에서 가장 중요한 필수 자원 중 하나"라고 강조했다.

그는 "사람들이 식수나 위생 같은 기본적인 수요 부문에서 안전하지 못한 물을 사용해야 하는 위험에 당면한 지역에서는 AquaWatch 같은 서비스가 판도를 바꿀 수 있다"라며 "AquaWatch는 현장 감지, 생태계 모델링, 엔지니어링, 데이터 과학 및 인공 지능과 같은 다른 과학 역량에 지구 관측을 통합하며, 여기에서 AquaWatch의 독창성이 발휘된다"고 설명했다.

또한 그는 "AquaWatch는 가장 큰 문제를 해결하는 속도와 규모를 가속화하고자 하는 대규모 과학 및 협력 연구 이니셔티브인 CSIRO Missions Program의 최신 사례"라고 덧붙였다.

CSIRO와 국제 파트너들은 이미 다양한 지역에서 시범 프로젝트를 위해 협력하고 있다.

- 미국 캘리포니아: 캘리포니아대학교 데이비스 캠퍼스 및 머시드 캠퍼스와의 협력으로, 주요 물 저장고의 탁도에 초점을 맞춘다.

- 말레이시아 사라와크: 사라와크 스윈번 대학교와의 협력으로, 맹그로브림의 탄소 손실에 초점을 맞춘다.

- 칠레: 연어 양식과 담수화에 초점을 맞춘다.

- 콜롬비아: 해안 습지에 초점을 맞춘다.

- 베트남: NAWAPI(National Center for Water Resources and Investigation) 및 HUMG(Hanoi University of Mining and Geology)와의 협력으로, 식수 공급과 수력 전기의 수요에 초점을 맞춘다.

CSIRO는 호주의 저명한 국가 과학기구로서, 글로벌 과학을 통해 혁신을 가속화시킨다.