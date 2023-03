Gotion High-tech와 Edison Power Co., Ltd., 전략적 협력 계약 체결

-- 대형 축전지 및 재활용 분야에 초점 맞춰 일본 시장 개척

(도쿄 2023년 3월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 15일, Gotion High-tech와 Edison Power Co., Ltd.가 전략적 협력 계약을 체결했다. 이 협력 계약은 일본에서 대형 축전지 및 재활용 시장을 공동 개발하고, 재생에너지의 대중화를 도모하며, 일본 시장에서 Gotion 배터리를 출시하는 것을 골자로 한다.



Edison Power's Vice President Chihiro Kotama (front left) and Gotion Global's Executive Vice President CHENG Qian (front right) signed the contract on behalf of both parties. Tosimasa Yamda , President of Edison Power (back left) and LI Zhen, Chairman of Gotion (back right) witness the signing.