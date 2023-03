핀에어 창사 100주년 기념 무민 래핑 항공기 공개

[헤럴드경제=함영훈 기자] 핀에어가 핀란드의 세계적인 캐릭터 ‘무민(Moomin)’으로 래핑한 A350 항공기 2대를 공개하고 해당 항공기를 장거리 노선에 투입한다.

핀란드를 대표하는 캐릭터인 무민은 핀란드 국민 작가이자 화가인 ‘토베 얀손(Tove Jansson)’의 손에서 탄생했다. 호기심 많고 따듯한 무민트롤과 상상력이 풍부한 스노크메이든이 무민밸리(Moonin Valley)를 탐험하고 이 과정을 통해 성장하는 이야기를 담고 있다. 전 세계 55개 이상 언어로 번역되어 만화, 애니메이션, 영화 등으로 재탄생하며 많은 사람에게 꾸준한 사랑을 받고 있다.

무민 래핑 항공기는 오는 20일 서울에 와서 그 다음날 떠난다.

핀에어는 오는 11월, 항공사 창사 100주년을 기념하기 위해 무민 캐릭터 ‘무민트롤 (Moomintroll)’과 ‘스노크 메이든(Snork Maiden)’으로 래핑한 항공기를 공개했다.

해당 항공기는 서울 등 장거리 노선에 투입되며, 한국은 오는 20일 AY041편 (헬싱키-서울), 21일 AY042편 (서울-헬싱키)을 통해 방문할 예정이다.

핀에어는 무민 래핑 항공기 공개를 기념해 인스타그램을 통한 이벤트를 진행한다. 참여자는 무민 래핑 항공기의 사진 또는 비디오를 #FinnairMoomin 태그와 함께 업로드하면 된다. 이벤트는 3월 31일까지 진행되며, 당첨자에게 핀에어 비즈니스 클래스 티켓 2장을 제공한다.

핀에어는 지금까지 무민과의 오랜 인연을 이어오고 있다. 앞서 1990년대 무민 래핑 항공기를 처음으로 선보였으며, 기내 무민 캠페인을 진행하여 승객들에게 인형, 액티비티 세트 등 무민 관련 기념품을 제공하기도 했다.

핀에어는 2023년 한 해 동안 ‘1923년부터 세계를 하나로 만들고 있어요(Bringing us together since 1923)’라는 슬로건 하에 핀에어 창립 100주년을 기념한 다양한 활동을 전개할 예정이다.

