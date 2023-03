BRI, Asia Trailblazer Awards 2023에서 2개의 국제 상 수상

(자카르타, 인도네시아 2023년 3월 15일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(IDX: BBRI)가 이달 9일 싱가포르에서 열린 Retail Banker International (RBI) Asia Trailblazer Awards 2023에서 2개의 국제 상을 받았다. BRI는 'Best in Current Account Offering' 부문과 'Excellence in Mass Affluent Banking' 부문에서 인정받아 'Highly Commended'로 선정됐다.



Agus Noorsanto, BRI’s Director of Wholesale and Institutional Business BRI

RBI Asia Trailblazer Awards는 소매 뱅킹 부문에서 혁신적인 서비스와 고객을 향한 헌신을 보여준 우수한 기관과 개인에게 수여되는 연례 상이다. 올해 BRI는 두 번째로 이 상에 지원했고, 작년에 이어 다시 한번 수상의 영예를 안았다.

BRI의 도매 및 기관 사업(Wholesale and Institutional Business) 이사 Agus Noorsanto는 "이 상은 자사의 소중한 고객에게 혁신적이고 신뢰성 높은 뱅킹 솔루션을 꾸준히 제공하고자 하는 동기를 부여한다"고 수상 소감을 밝혔다.

RBI Asia Trailblazer Awards 2023 'Best in Current Account Offering' 부문에서 시행된 이니셔티브는 입금된 현금을 실시간으로 기록하고 가맹점 계좌에 바로 입금하는 시스템을 갖춘 현금 입금기 'Digital Safe Machine'이다. 실시간 기능은 은행과 연결된 API 서비스를 이용하며, Digital Safe Machine은 가맹점 백 오피스에 설치해 가맹점만 이용할 수 있도록 했다.

BRI는 디지털 기술 최적화를 통해 자산 관리 부문의 지속적인 확대를 도모했다. BRI는 각 고객의 수요에 맞춘 개인화된 서비스를 제공함으로써 일관성을 유지한다. 지난 10년 동안 BRI의 총자산은 계속 증가했다. 신규 투자자 수는 전년 대비(YoY) 75% 증가했고, 신규 보험 가입자 수는 전년 대비 305% 이상 증가했다.

2022년 BRI의 재무 실적은 회사 전략의 효과성이 반영된 것이다. BRI의 순이익은 전년 대비 67.15% 증가한 51조4천억 루피아(IDR)를 기록했다. 이러한 성장세는 수수료 기반 소득이 전년 대비 10.16% 증가한 18조8천억 루피아(IDR)를 기록하며 이에 따른 비용-소득 비율이 11.37%에 달한 것에 기인한다.

Agus 이사는 "자사의 전략은 2025년까지 '동남아시아에서 가장 가치 있는 뱅킹 그룹'이자 '금융 포용 챔피언'이 되고자 하는 회사의 비전과 일치한다"라며 "자사는 개인과 기업을 위한 뱅킹 상품뿐만 아니라 원스톱 금융 솔루션까지 제공함으로써, 모든 은행 거래에서 고객이 선호하는 은행이 되고자 한다"고 강조했다.

BRI에 관한 추가 정보는 웹사이트 www.bri.co.id를 참조한다.