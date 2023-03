화웨이, Smart Railway Perimeter Detection Solution 선보여

-- 제11회 UIC 세계고속철도회의서 공개

(마라케시, 모로코 2023년 3월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 7~10일에 모로코에서 열리는 제11회 UIC 세계고속철도대회(UIC World Congress on High-Speed Rail)에서 화웨이가 Smart Railway Perimeter Detection Solution을 최초 공개했다. 또한, 기술 대기업인 화웨이는 철도 산업을 겨냥한 자사의 혁신적인 솔루션과 플래그십 제품도 전시했다. 여기에는 Future Railway Mobile Communication System(FRMCS), 데이터 통신 네트워크 및 광 통신 네트워크도 포함됐다. 화웨이는 완전히 연결된 철도를 구축함으로써 빠르고 안전하며 지능적인 업계 발전을 지원하고, 디지털 변혁을 촉진하고자 한다.

화웨이 부사장 겸 항공철도 사업부(Aviation & Rail BU) CEO Li Junfeng은 이 회의에서 기조연설을 진행했다. 그는 미래 고속철도의 발전이 안전한 기차 운행을 보장하는 더 높은 대역폭을 갖춘 무선 통신 시스템에 달려있다고 지적했다. 중앙식 플랫폼과 안정적인 연결성이 디지털 녹색 산업을 현실로 만들 것이다. 화웨이의 LTE 기반 FRMCS Solution은 소프트웨어 업그레이드만으로 더 많은 신규 서비스를 시행할 수 있다. 이는 철도 프로젝트 비용을 절감할 뿐만 아니라 디지털 철도 발전의 요건도 충족한다. 안전성 측면에서, 화웨이는 항상 서비스 시나리오에 신기술을 통합한다. 화웨이의 Smart Railway Perimeter Detection Solution은 어떤 날씨에서도 24시간 내내 선로변 안전을 보호한다.



Mr. Li Junfeng, CEO of Huawei's Aviation & Rail BU, is delivering an opening speech