BTS, 日 골드 디스크 4관왕…사상 최초 5년 연속 베스트 아시아 아티스트

그룹 방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 골드 디스크 대상에서 4관왕에 올랐다.

10일 일본 레코드 협회에 따르면 ‘제37회 일본 골드 디스크 대상’에서 방탄소년단은 ‘베스트 아시아 아티스트’ 부문과 ‘베스트 3 앨범’, ‘뮤직비디오 오브 더 이어’, ‘송 오브 더 이어 바이 다운로드’ 등 4개 부문에서 수상했다.

특히 ‘베스트 아시아 아티스트’ 부문에선 벌써 5년 연속 수상이다. 이 부문에서 한 아티스트가 5년 연속 수상한 것은 방탄소년단이 사상 최초다.

방탄소년단은 “올해로 5년 연속 ‘베스트 아시아 아티스트’ 상을 받았다. 항상 변함없이 많은 사랑을 주시는 아미 여러분 덕분에 영광스러운 상을 받게 됐다. 저희 음악을 들어 주시는 모든 분들, 무엇보다 아미분들께 진심으로 감사의 마음을 전한다. 감사하다”고 소감을 전했다.

방탄소년단은 지난해 6월 발매한 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’로 ‘베스트 3 앨범’을 수상했고, 이 앨범의 타이틀곡 ‘옛 투 컴(Yet To Come) (The Most Beautiful Moment)’은 ‘송 오브 더 이어 바이 다운로드’에 선정됐다. 데뷔 8주년 기념 팬미팅 실황을 담은 ‘BTS 2021 머스터 소우주’가 ‘뮤직비디오 오브 더 이어’도 수상, 방탄소년단은 이번 골드 디스크 대상에서 아티스트, 음반, 음원, 영상 등 전 영역을 싹쓸이했다.

멤버 정국이 협업한 찰리 푸스의 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right)’는 ‘송 오브 더 이어 바이 스트리밍’ 부문에서 수상의 영예를 안았다.

