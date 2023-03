자카르타의 August, American Express One To Watch Award 수상

-- Asia's 50 Best Restaurants 발표 -- 레스토랑 August, Hans Christian과 Budi Cahyadi가 1년 전에 개장

-- 우아하고 혁신적이며, 인도네시아 영향을 받은현대식요리를떠오르는 별으로 인정

런던, 2023년 3월 7일 PRNewswire=연합뉴스 인도네시아 자카르타에 위치한 레스토랑 August가 모두가 선망하는 2023 American Express One To Watch Award를 수상했다. Asia's 50 Best Restaurants 조직위가 지역 고문들과 함께 수상자를 선정하는 이 상은 미래에 주요 아시아 순위로 진입할 잠재력을 보여주는 떠오르는 스타 레스토랑에 수여된다.

Asia's 50 Best Restaurants, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, names August in Jakarta as winner of the American Express One To Watch Award 2023