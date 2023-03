Kingsware, 약 5억 위안에 달하는 C+ 자금 조달 라운드 완료

-- 국영기업들, RPA 산업에 투자

(주하이, 중국 2023년 3월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 3일, Zhuhai Kingsware Information Technology Co. LTD.(이하 "Kingsware")가 시리즈 C 자금 조달 라운드를 성공적으로 완료했다. 또한 '새로운 생산성, 새로운 장(New productivity · New chapter)'이라는 주제로 주하이에서 신제품 회의도 열었다. Kingsware는 이 회의에서 작년 12월에 시리즈 C 자금 조달 라운드를 통해 약 5억 위안을 유치했다고 공식 발표했다. 해당 자금 조달 라운드는 CDB Capital이 주도하고, Wenrun Investment (Wens capital), Guangdong Finance Fund, CICC Capital, SGUNWEI capital, JUNSAN capital, ZHENGLING VENTURE CAPITAL 및 기타 기관이 참여했다. 또한, 이 자금조달 라운드는 2022년 중국 기업 서비스 자금 조달 부문에서 최대 금액을 기록했다.

Kingsware에 따르면, 유치된 자금은 주로 'RPA+X' 제품 매트릭스의 연구개발(R&D) 가속화에 사용되고, 회사의 '1+N' 생태계 배치를 개선시킬 예정이라고 한다. Kingsware는 금융 산업에서 주도적인 입지를 구축했을 뿐만 아니라, 앞으로 다른 산업으로도 역량을 더욱 확장하고, RPA 분야에서 리더십을 유지할 예정이다.

Kingsware는 신제품 출시 세션에서 핵심 제품 K-RPA에서 새롭게 업그레이드한 기업 수준 기능과 특징을 소개하고, ▲가상 디지털 인간 비서 ▲은행 지능형 내부 제어 관리 시스템 ▲은행 규제 제출 중앙식 관리 플랫폼 ▲데이터 센터 현장 관리 시스템 ▲K-EE Kingsware 디지털 변혁 교수 및 훈련 플랫폼 등과 같은 신제품을 중앙식으로 출시했다. Kingsware는 'RPA+X' 제품 매트릭스를 꾸준히 구축 및 개선했으며, 기업 수준의 RPA 전문업체로서 회사가 지닌 혁신 능력 및 "수천 개 산업에 서비스를 제공하고, 디지털 경제를 지원하며, 디지털 중국을 건설한다"라는 자사의 기업 전략을 시행하고자 하는 결단력을 업계에 다시 한번 선보였다.

또한, Kingsware는 2022년 Information Technology Application Innovation Working Committee의 회원사가 됐다고 발표했다. 현재 Kingsware 제품은 정보 및 혁신 에코시스템을 완전히 지원하고 있다. Kingsware는 '핵심 기술의 독자적인 혁신'과 기타 관련 국가 정책의 지침에 따라 IT 인프라와 기본 소프트웨어부터 응용 소프트웨어에 이르기까지 전체 산업 체인에서 정보 및 혁신 제품의 호환성 상호 인증을 차차 완성할 예정이다.