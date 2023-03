화웨이, MWC 2023에서 새로운 인재 개발 모델 발표

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 인재 개발을 위한 'Three Trees' 모델을 발표했다. 여기서 언급하는 세 그루의 나무는 고등교육기관의 교사와 학생, 평생학습자 및 산업 종사자를 의미한다. 이 모델은 더 혁신적인 응용 ICT 인재를 개발하고, 산업 디지털 변혁을 촉진하고자 하는 화웨이의 시도다.



MWC 2023에서 경험을 공유하는 Miao Fengchun 유네스코 교육 부문 테크놀로지 및 인공지능 부서장

고도로 숙련된 ICT 전문가는 디지털 변혁의 핵심이다. EU는 2030 Digital Compass에서 2천만 명의 ICT 전문가 추가한다는 목표를 세웠다. 또한, 2023년까지 모든 성인 중 최소 80%가 기본적인 디지털 기술을 갖출 수 있도록 할 예정이다. 한편, 중국의 ICT 인재 백서는 중국 내 ICT 인재 격차를 강조한다. 중국에서는 2035년까지 채워지지 않는 일자리가 약 2천135만 개에 달할 전망이다.

화웨이는 이와 같은 목표를 달성하고 문제를 해결하고자 'Three Trees' 모델을 추구하는 과정에서 파트너들과 협력하고 있다.

학계: 화웨이는 세계 곳곳에 있는 화웨이 ICT 아카데미를 통해 최신 ICT 분야의 지식과 기술을 교사와 학생에게 직접 제공하고, 고품질 교육에 대한 평등한 접근성을 촉진한다.

평생학습: 화웨이는 전문가가 공개강좌를 통해 성장할 수 있도록 지원하기 위해 인재 양성 시스템과 인증 기준을 항상 업데이트한다.

ICT 전문가: 화웨이는 디지털 인재 개발 서비스를 통해 리더가 디지털 관리 기술을, 인재가 ICT 기술을 갖출 수 있도록 하며, 이들과 함께 산업을 위한 새로운 기술을 창출할 계획이다.



화웨이의 'Three Trees' 인재 모델

유네스코 교육 부문 테크놀로지 및 인공지능(Unit for Technology and AI in Education) 부서장 Miao Fengchun에 따르면, 유네스코와 화웨이가 진행하는 'Technology-Enabled Open Schools' 프로그램이 열린 디지털 학교를 설립하는 아프리카 국가를 지원하는 데 선구적인 역할을 했다고 한다. 이 프로그램에는 이집트, 에티오피아 및 가나에서 90만 명 이상의 교사와 1만5천 명의 학생이 참여했다. 또한 이 프로그램은 모든 지역의 학생에게 열린 디지털 학습 플랫폼 및 자원도 제공한다.

화웨이는 향후 5년 이내에 대학과의 협력을 통해 매년 100만 명 이상의 학생을 훈련시키고자 한다. 이 프로그램은 미래를 위한 고품질 ICT 인재를 양성하고, 세계적인 디지털 변혁을 가속화하는 것을 목표로 한다.

미디어 문의: hwebgcomms@huawei.com.