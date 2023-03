화웨이, MWC 2023에서 톈진 항 위한 디지털 트윈 프로젝트 선보여

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 화웨이 스마트 도로·수로·항구 사업부(Smart Road, Waterway, and Port BU)이 최신 스마트 도로(Smart Road) 및 스마트 항구(Smart Port) 솔루션을 선보였다. 톈진 항에서는 5G 솔루션이 상업적으로 배치돼 1년 이상 운영됐다. 실제로 5G+ Smart Port Project는 MWC 2022에서 GSMA로부터 'Best Mobile Innovation for Connected Economy'를 수상했다.

또한 화웨이의 스마트 도로·수로·항구 사업부는 스마트 항구 발전 부문에서 회사의 관행을 부각시키고자 미디어 원탁회의도 진행했다.



미디어 원탁회의 행사 현장

화웨이의 Smart Horizontal Transportation Solution은 스마트 항구를 위한 화웨이의 핵심 솔루션 중 하나다. 톈진 항 제2 컨테이너 터미널은 5G와 L4 자율 운행으로 구동되는 스마트 항구를 건설하기 위해 이 솔루션을 이용했다. 이곳에서는 76대의 IGV가 1년 이상 정기적으로 자율 운행되고 있으며, 운전자 부족 현상을 완화시키는 한편, 톈진 항의 효율성을 높였다.

스마트 도로·수로·항구 사업부의 CTO York Yue는 5G 네트워크와 IGV를 이용한 스마트 수평식 운송이 컨테이너 터미널에 이상적이라고 설명했다. 베이징 항만의 C 구역에 위치한 톈진 항은 화웨이의 Smart Horizontal Transportation Solution을 설치한 최초의 터미널이다. 이 솔루션은 정기적인 대규모 상업 운영을 달성했다. 5G와 L4 자율 운행을 이용하면 비즈니스 및 사회적 가치까지 지원할 수 있다.

이는 전체 항구 산업에서 진보를 의미한다. 화웨이는 톈진 항의 경험이 업계 발전을 위한 참고 사례로 이용되고, 혁신적인 아이디어에 영감을 불어넣기를 희망하고 있다.

또한 화웨이 스마트 도로·수로·항구 사업부는 MWC 2023에서 Multi-Dimensional Highway Awareness, All-Optical Intersection, Roadway Networking, Intelligent Traffic System 등, 스마트 도로를 겨냥한 4가지 솔루션도 전시했다. 이들 솔루션은 도로의 건설, 관리, 유지, 운영 및 서비스를 지원하기 위해 화웨이의 주도적인 ICT와 광범위한 산업 경험을 이용한다. 그 결과, 개방적이고 공유되며, 미래 진화에 대해 준비된 첨단 스마트 도로가 탄생했다.

앞으로 화웨이의 스마트 도로·수로·항구 사업부는 개방, 협력 및 상호 혜택을 염두에 두고, 적절한 시나리오를 위한 적절한 기술을 제공하는 데 계속 전념할 예정이다. 화웨이 스마트 도로·수로·항구 사업부는 ICT 인프라에 초점을 맞추며, 업계 문제에 대처하고자 한다. 또한, 화웨이의 핵심 역량을 이용해 에코시스템 파트너들과 함께 E2E 솔루션을 개발하고, 다양한 산업을 위한 디지털 변혁과 스마트 업그레이드를 도모하며, 협력을 통해 새로운 가치를 창출하고자 한다.