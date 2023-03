화웨이, 전 세계 에너지 전환 촉진할 4가지 전력 솔루션 출시

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 올해 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 '글로벌 에너지 전환에 적합한 기술 발견(Find the Right Technologies to Power Global Energy Transition)'이라는 주제로 전력 서밋(Electric Power Summit)을 개최했다. 화웨이는 미래 전력 그리드가 당면할 문제를 해결하고자 Power Distribution IoT Solution을 포함해 4가지 솔루션을 개발했다. 전 세계 전력업체의 디지털화를 지원하고자, PT PLN CEO Darmawan Prasodjo와 IEEE 라이프 펠로 겸 CIGRE 명예 회원인 Nikos Hatziargyriou가 이 회의에 참석해 전 세계 고객, 파트너 및 국제 미디어와 디지털 변혁의 경향, 최고 관행 및 디지털 변혁 경험을 공유했다.



화웨이 전력 디지털화 비즈니스 유닛(Electric Power Digitalization Business Unit) COO Zhou Haojie가 회의에서 4가지 신규 솔루션을 공개했다.

이 서밋에서는 화웨이 전력 디지털화 비즈니스 유닛(Electric Power Digitalization Business Unit) COO Zhou Haojie가 기조연설을 진행했다. 또한, 그는 4가지 신규 솔루션을 공개하며, 전력 그리드 시나리오에서 화웨이 솔루션의 성공적인 실천을 소개했다.

'클라우드-파이프-엣지-장치' 구조를 중심으로 한 Power Distribution IoT Solution은 스마트 통합 TTU와 지능형 배전실이라는 2개의 하위 솔루션으로 구성된다. 이 솔루션은 데이터 인식, 엣지 처리 및 스마트 애플리케이션 같은 기능이 있다. 이는 다양한 배전 시나리오의 적용 요건을 충족하는 한편, 배전망의 안전하고 안정적이며 효율적인 운영을 보장한다.

Intelligent Substation Inspection Solution은 장치 상태를 실시간으로 검출하고, 잠재적인 고장을 지능적으로 파악함으로써 수작업 검사에 대한 업무 부하를 70% 감소시킨다. 이 솔루션은 고객이 무인 또는 최소한의 직원을 두는 변전소 O&M을 시행할 수 있도록 지원하고, 이를 통해 O&M 비용을 줄이면서 효율성은 개선시킨다.

Electric Power Wireless Campus Solution은 전력 업체를 위해 포괄적이고, 생태계 친화적이며, 안전하고 신뢰성 높은 캠퍼스 네트워크를 구축할 수 있도록 지원한다. 이 솔루션은 이동형 사무실 및 검사 작업을 위한 고품질 접속 서비스를 제공하는 한편, 인식과 통신을 통합하며, 네트워크 구축 비용을 50% 줄인다.

Intelligent Wind Power Network Solution은 전력 생산을 늘리고, 관리 효율성을 개선하며, 안전성 위험을 줄이기 위해 원격으로 풍력발전소 장비를 관리한다.

Darmawan Prasodjo PT PLN CEO는 회사가 전략적 목표를 달성하도록 지원하는 데 있어 기술과 녹색 프로젝트가 중요한 역할을 한다고 강조했다. 그는 연설에서 "자사는 기술 발전을 이용하고, 지속가능성을 수용함으로써 더 깨끗하고 지속가능한 미래에 기여할 것"이라면서 "또한, 에너지 전환을 가속화하고 비즈니스 실적을 개선할 것"이라고 설명했다.



PT PLN CEO Darmawan Prasodjo가 기술 발전과 녹색 운동을 통해 PLN의 전략적 목표를 추구하는 방식을 공유하고 있다.

미래를 내다보며, 화웨이는 보안 보장, 효율성 개선 및 녹색 저탄소 발전에 대한 전력 산업의 증가하는 요건을 충족하기 위해 에코시스템 파트너들과 협력함으로써 더 지능적인 전력 솔루션을 개발할 예정이다. 화웨이는 글로벌 에너지 전환을 위한 디지털 경로를 개척하고, 탄소 중립 목표를 달성하고자 노력하고 있다.

화웨이의 전력 디지털화 솔루션에 관한 추가 정보는 웹사이트 https://e.huawei.com/en/industries/grid를 참조한다.

