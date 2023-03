MWC 2023 "화웨이, 산업 시나리오 혁신 관한 기자회견 진행"

-- 중소기업의 디지털화를 지원할 비즈니스 전략도 발표

(스페인 바르셀로나, 2023년 3월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 화웨이 엔터프라이즈 BG가 '새로운 가치 위한 디지털 인프라 선도(Leading Digital Infrastructure for New Value Together)'라는 주제로 기자회견을 열고, 중소기업의 디지털화를 지원할 비즈니스 전략을 발표했다. 화웨이는 100명 이상의 국제 매체 언론인을 기자회견에 초청해 디지털 인프라, 디지털 변혁 및 저탄소 발전과 같은 혁신책을 통해 최신 산업 시나리오를 더욱 심층적으로 다룰 방법에 대해 논의했다.



화웨이 엔터프라이즈 BG가 MWC 2023에서 기자회견을 진행했다.

세계의 디지털화를 가속화시키는 화웨이 엔터프라이즈 BG의 빠른 성장

화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장 밥 첸(Bob Chen)은 2022년 화웨이 매출이 6천369억 위안을 기록하고, 엔터프라이즈 비즈니스 부문이 빠른 성장세를 이어갔다고 밝혔다. 화웨이 엔터프라이즈 BG는 금융, 정부, 운송 및 에너지 등과 같은 산업의 디지털 변혁을 촉진하는 데 전념하며, 지금까지 다양한 산업 시나리오를 겨냥해 100가지가 넘는 솔루션을 개발했다.

금융 산업에서, 화웨이는 금융기관이 지속가능한 디지털 에코시스템을 구축할 수 있도록 지원하기 위해 고객 및 파트너와 협력해왔다. 화웨이 글로벌 디지털 금융(Global Digital Finance) CEO 제이슨 카오(Jason Cao)는 지능형 모바일 금융 서비스가 점점 인기를 얻고 있으며, 핵심 분야가 고도로 디지털화되고 있다고 강조했다. 화웨이는 ▲거래에서 디지털 참여로의 전환 ▲클라우드-네이티브 애플리케이션과 데이터 개발 ▲MEGA로의 인프라 진화 ▲데이터 및 AI 애플리케이션 산업화 ▲실시간 데이터 분석 개선 ▲첨단 AI 브레인으로 이동 등과 같은 6개 분야에서 기술 적용 속도를 높이고자 노력하고 있다. 이를 통해 금융 고객이 변화를 가속화하고, 생산성을 혁신적으로 향상시키고 가시화하며, 미래를 향한 진화를 가속화 할 수 있도록 지원한다.

공공 서비스 측면에서, 화웨이는 공공 서비스를 더 편리하고 효율적으로 만들기 위해 ICT를 이용한다. 화웨이 엔터프라이즈 BG의 글로벌 최고 공공 서비스 산업 과학자(Global Chief of Public Services Industry Scientist) Hong-Eng Koh는 화웨이가 전광 의료 이미징, 스마트 병동, 디지털 병리학 및 건강관리 ICT 인프라라는 4가지 시나리오에서 스마트 보건관리 솔루션을 제공한다고 강조했다. 이들 솔루션은 의료진이 전반적인 효율성을 개선하도록 지원하는 동시에 환자에게 더 편리한 의료 서비스를 제공함으로써 고품질 치료와 고효율 관리를 실현한다.

중소기업의 디지털화를 지원하는 화웨이의 전략

중소기업은 경제와 사회에서 중요한 역할을 수행한다. 기자회견에서, 화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장 밥 첸은 화웨이의 글로벌 중소기업 비즈니스 전략과 더불어 파트너의 비즈니스 성공을 촉진하기 위해 중소기업 시장에 대한 투자 증대 의사를 발표했다. 화웨이는 '파트너 중심'을 핵심에 놓고, 연구개발(R&D), 마케팅, 판매, 공급 및 서비스 부문에서 포괄적인 역량을 체계화하는 파트너를 지원하기로 약속했다. 또한, 조직, 채널 및 IT 장비 측면에서 다음과 같은 노력을 기울이기로 약속했다.

- 조직(Organization): 화웨이는 모든 연구개발 자원이 제자리에 위치하도록 보장하고자 데이터통신 캠퍼스, 보안, 광 네트워크, 산업 인식, 지능형 협업 및 스토리지를 포함하는 6개 유통 제품 연구개발팀과 같은 글로벌 상업 및 유통 비즈니스를 담당할 조직을 구성했다.

- 채널(Channel): 화웨이는 상업 시장의 파트너 및 통합업체를 비롯해 유통 시장의 유통업체 및 엔지니어링 서비스 공급업체에 더 나은 지원을 제공하고자 채널 시스템을 더욱 최적화했다.

- IT 장비(IT equipment): 화웨이는 파트너의 온라인 마케팅, 거래 및 서비스를 지원하기 위해 중앙 집중식 디지털 플랫폼(PC 및 모바일 포함)을 포함하는 파트너의 디지털 도구와 플랫폼에 대한 투자를 강화할 예정이다.

올해 화웨이는 더 많은 중소기업 고객이 디지털 변혁을 시행하고, 비즈니스 성공을 달성하도록 지원하기 위해 파트너들과의 협력을 이어갈 예정이다.

'Huawei Empower Program'을 촉진하기 위해 파트너 에코시스템을 종합하고, 투자 확대

화웨이 엔터프라이즈 BG의 글로벌 파트너 개발 및 세일즈 부서(Global Partner Development and Sales Dept) 사장 Haijun Xiao는 파트너와의 공동 시장 확장, 지원 및 마케팅에 대한 투자를 확대했다고 강조했다. 이를 통해 화웨이는 더 많은 유능한 파트너가 고객의 디지털 성공을 지원할 수 있도록 안내하고 장려하고자 한다.

'Huawei Empower Program'은 솔루션 개발, 지원 및 인재 에코시스템 구축 측면에서 상당한 진전을 이뤘다.

앞으로도 화웨이는 고객 중심성을 유지하고, 산업 시나리오 참여를 심화하며, 혁신을 통해 변화하는 요건에 대응하기 위해 파트너들과 협력을 이어갈 예정이다. 또한, 더 연결되고 지능적인 세상을 만들기 위해 고객의 디지털 변혁을 지원하고, 중소기업의 디지털화를 가속화할 예정이다.

미디어 문의: hwebgcomms@huawei.com