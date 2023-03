MWC 2023 "화웨이, 간소화된 네트워크 및 데이터센터 솔루션 출시"

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 제5회 산업 디지털 변혁 서밋(Industry Digital Transformation Summit)을 성공적으로 개최했다. 화웨이는 기업 네트워크 관리 효율성의 요건과 동통점, 연결 경험, 데이터센터(Data Center, DC) 보안 및 컴퓨팅 파워를 기반으로 간소화된 네트워크를 위한 새로운 첨단 솔루션 시리즈를 출시했다. 이 시리즈를 통해 DC는 견고한 네트워크 토대를 구축할 수 있다. 이는 새로운 DC의 발전과 디지털 혁신 촉발로 이어진다.

화웨이 이사회 전무이사이자 ICT 인프라 운영 이사회 의장이며 엔터프라이즈 비즈니스 그룹(BG) 사장인 데이비드 왕(David Wang)은 개막 연설에서 "화웨이는 기업 시장에 내린 뿌리를 심화시키고, 혁신을 계속 추구할 예정"이라며 "자사는 주요 기술을 이용하고, 시나리오를 깊이 파고들 준비가 됐다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 파트너들과 함께 산업 디지털화를 지원하고, 중소기업의 정보 접근을 도우며, 지속가능한 발전을 도모함으로써 새로운 가치를 창출할 것"이라고 설명했다.



개막 연설을 진행하는 데이비드 왕 화웨이 이사회 전무이사 겸 ICT 인프라 운영 이사회 의장 겸 엔터프라이즈 BG 사장

더 지능적인 세상을 향해 나아가고자 디지털 기술 이용

화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장 밥 첸(Bob Chen)은 '지능형 세상으로 가는 길을 주도하는 디지털 기술(Digital Technology Leads the Way to the Intelligent World)'이라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 "그리스의 위대한 물리학자 아르키메데스는 '지렛대와 받침대만 있으면 지구도 움직일 수 있다'고 말했다"면서 "디지털 기술은 산업 디지털화를 지원하기 위한 적절한 받침점"이라고 설명했다. 그는 "화웨이는 연결성, 컴퓨팅, 클라우드 및 기타 디지털 기술에 초점을 맞추고, 산업 디지털 변혁을 도모하기 위해 고무적인 혁신을 이어갈 것"이라며 "서로 힘을 모아 완전히 연결된 지능형 세상을 만들어 가길 희망한다"고 강조했다.



기조연설을 진행하는 밥 첸 화웨이 엔터프라이즈 BG 부사장

간소화된 네트워크 솔루션: 4개 분야를 위한 신제품, 견고한 네트워크 토대 구축

화웨이는 클라우드-네트워크 시너지, 간소화된 아키텍처 및 에너지 절약 기능을 통해 기업이 지능형 클라우드-네트워크를 구축할 수 있도록 지원하는 데 전념하며, 이를 통해 디지털 생산성을 극대화하고 궁극적인 경험을 창출한다. 화웨이는 모든 산업에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 차세대 네트워크 인프라를 구축하고자 고객과 계속 협력할 예정이다.

- 스마트 캠퍼스(Smart campus): 화웨이는 캠퍼스 네트워크를 재정의하고, 차세대 기업 플래그십 코어 스위치 CloudEngine S16700, 최초의 기업 등급 Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, 최초의 50G PON OLT 및 광 단말기 제품을 출시할 예정이다.

- 간단한 지점(Easy branch): 화웨이는 업계 최초의 간소화된 하이퍼 컨버지드 지점 솔루션을 출시할 예정이다.

- 단일 OptiX(Single OptiX): 화웨이는 업계 최초의 포괄적인 광 서비스 유닛(Optical Service Unit, OSU) 제품 포트폴리오를 출시할 예정이다.

- 클라우드 WAN(Cloud WAN): 화웨이는 새로운 클라우드 WAN을 정의하고, 클라우드 시대의 올-서비스 지능형 라우터 플랫폼을 지향하는 NetEngine 8000 시리즈 라우터를 출시할 예정이다.

DC 솔루션: 4가지 업계 최초 제품과 제품 포트폴리오, 디지털 혁신 파워 촉발

화웨이는 데이터센터 인프라 혁신에 집중하고, 새로운 데이터센터의 발전을 주도하며, 기업이 불확실한 위협에 대처할 수 있도록 지원한다. 또한, 궁극적인 서비스 경험을 보장하며, 대량의 다각화된 컴퓨팅 파워를 처리하고, 더 친환경적이고 안정적이며 효율적인 데이터센터를 제공한다.

화웨이는 대기업을 위해 네트워크-스토리지 협력을 기반으로 하는 업계 최초의 다층 DC 랜섬웨어 보호 솔루션을 출시할 예정이다. 업계 최초의 통일된 DC DR 제품 포트폴리오인 이 솔루션은 SOCC(Storage and Optical Connection Coordination)와 다각화된 컴퓨팅 파워를 위해 설계된 업계 최초의 DC 스위치인 CloudEngine 16800-X를 선보인다.

화웨이는 중소기업을 위해 OceanStor Dorado 2000과 OceanProtect X3000을 출시할 예정이다. 이들 제품은 활성-활성 구조를 바탕으로 하는 업계 최초의 보급형 스토리지 조합이다.

서로 힘을 모아 주요 관행을 통해 디지털 경제를 위한 더 나은 미래 구축

스페인 알리칸테주 의원 Juan De Dios Navarro Caballero는 "화웨이의 SDN 기반 CloudFabric Solution과 All-Wireless Campus Network Solution은 네트워크 자동화, 지능형 O&M 및 유비쿼터스 연결성을 지원한다"라며 "알리칸테주 정부 사무실은 이들 솔루션을 통해 효율성을 향상시키고, 공공 서비스를 위한 더 나은 사용자 경험을 제공한다"고 밝혔다. 이어 "알리칸테주는 디지털 경제를 발전시키는 한편, 디지털 변혁의 속도를 높였다"고 덧붙였다.

남아프리카공화국 전력 업체인 Eskom의 CIO Faith Burn은 회사의 디지털 변혁 방법과 실용적인 경험을 공유했다. 그녀는 "Eskom은 회사의 디지털 비전을 실현하는 데 일조할 수 있는 파트너들과 협력하고자 한다"고 강조했다. 이어 "자사의 디지털 비전을 실현하기 위해서는 유능한 파트너를 찾는 것이 매우 중요하다"면서 "자사는 첨단 전기 ICT 인프라를 구축하고, 포괄적인 디지털화를 실현하기 위해 화웨이와 같은 OEM과 협력하고자 한다"고 말했다.

화웨이 엔터프라이즈 BG의 파트너 개발 및 관리(Partner Development and Management) 사장 Steven Zhu는 "자사는 서로를 보완하고, 선제적으로 고객을 지원하도록 동기부여를 하며, 함께 훌륭한 고객 서비스를 제공하는 파트너와 협력하는 데 전념하고 있다"고 밝혔다.

앞으로도 화웨이는 ICT를 심층적으로 통합하고, 디지털 변혁을 가속화하며, 디지털 경제 발전을 도모할 예정이다. 또한, 업계 내 지능형 세상의 실현을 가속화하기 위해 글로벌 고객 및 파트너와 협력하고 투자와 혁신을 이어감으로써 새로운 가치를 창출할 계획이다.