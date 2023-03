ZTE와 AIS, MWC 2023서 세계 최초의 무안경 3D•AI 태블릿 공동 발표

-- 포괄적 전략 파트너십 위한 양해각서 체결

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신기술 솔루션 공급업체 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)은 2023 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC)에서 태국 최대의 이동통신사인 AIS와 협력해 세계 최초의 3D·AI 태블릿 nubia Pad 3D를 공동 발표했다.



ZTE and AIS co-announces the world's first eyewear-free 3D•AI tablet, and signs a Memorandum of Understanding at MWC 2023