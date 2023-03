ZTE, MWC 2023에서 글로벌 산업 혁신 포럼 개최

-- ZTE, MWC 2023에서 '디지털 혁신 형성'이라는 주제로 글로벌 산업 혁신 포럼 개최

-- 포럼에서는 전문가들이 참여해 기조연설을 진행하고, 특정 분야의 최신 통찰력, 사업 개발 전략 및 기술 논의

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신기술 솔루션 공급업체 ZTE Corporation이 2023년 2월 27일부터 바르셀로나에서 열린 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC)에서 '디지털 혁신 형성(Shaping Digital Innovation)'이라는 주제로 글로벌 산업 혁신 포럼(Global Industrial Innovation Forum)을 개최했다. 이 포럼은 '미래 트렌드와 기회(Future Trends and Opportunities)' 및 '새로운 가치 창출(Unleashing New Value)'이라는 2개 세션에 걸쳐 진행됐다. 이 포럼에는 글로벌 통신 사업자, 주요 컨설팅 기관, 생태계 파트너 및 관련 산업 전문가들이 참여해 기조연설을 진행하고, 특정 분야의 최신 통찰력, 사업 개발 전략 및 기술에 대해 논의했다.



Xu Ziyang ZTE CEO가 MWC 2023 글로벌 산업 혁신 포럼에서 환영 연설을 진행했다.

포럼에 참석한 연사로는 Xu Ziyang(ZTE CEO), John Hoffman(GSMA CEO), George Held(VEON 그룹 비서실장), Vikram Sinha(Indosat Ooredoo Hutchison 사장 겸 CEO), Peter Jarich(GSMA Intelligence 책임자), Ni Fei(ZTE SVP), Spas Velinov(Yettel Bulgaria EAD CTO), Terje Jensen 박사(Telenor Group SVP), Ma Hongbing(차이나 유니콤 과학기술혁신부서 GM), Bi Qi 박사(차이나 텔레콤 수석 전문가), Bai Gang 박사(ZTE 부사장), Hu Junjie(ZTE 유선 마케팅 GM), Juan David Rodriguez(America Movil Peru S.A.C CTO), Rizal Akbar 박사(Telkom Indonesia 부사장), Tanapong Ittisakulchai(AIS의 CEBO), Ovens Andrew John(ZTE 유럽 글로벌 서비스 최고 이사) 등이 있다.

ZTE의 CEO Xu Ziyang은 포럼의 환영 연설에서 "우리는 전례 없는 변화를 가져올 가장 큰 디지털 물결에 직면하고 있으며, 이러한 변화와 함께 기회가 올 것"이라며 "이러한 기회를 잡기 위해서는 혁신이 중요하며, 이것이 우리가 이 세션에 '디지털 혁신 형성'이라고 이름을 붙인 이유"라고 말했다. 그는 "디지털 혁신은 본질적으로 3가지 측면에서 여러 이점을 제공한다"면서 "첫째는 ICT 산업의 발전을 근본적으로 촉진하고 역량의 경계를 확장하며 지속 가능성을 보호하는 것이고, 둘째는 수직 산업에 대한 새로운 가치를 창출하는 것"이라고 설명했다. 이어 "디지털 혁신의 힘을 발휘함으로써 우리는 효율성과 수익성을 모두 크게 높일 수 있다"라며, "마지막 셋째는 우리의 상상을 초월하는 무한한 가능성을 열 수 있다는 것"이라고 강조했다. 또한, Xu Ziyang CEO는 "디지털 기술의 지속적인 진화로 현실 세계와 디지털 세계는 더 빠르게 융합되고 진화하며, 마침내 우리 사회 전체를 재구성할 것"이라면서 "ZTE는 고객과 파트너를 위한 혜택을 보장하기 위해 개방적이고 헌신적이며 공동의 성공을 위한 디지털 및 지능형 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다"고 말을 맺었다.

'미래 트렌드와 기회' 세션에서는 George Held(VEON Group의 비서실장), Vikram Sinha(Indosat Ooredoo Hutchison 사장 겸 CEO), Peter Jarich(GSMA Intelligence 책임자), Ni Fei(ZTE SVP), Spas Velinov(Yettel Bulgaria EAD CTO) 및 Terje Jensen 박사(Telenor Group의 SVP)를 포함한 많은 초청 연사들이 2023년 동향에 대한 통찰력과 미래 사업 개발 전략에 대한 기조연설을 진행했다.

돌이킬 수 없는 디지털 전환 추세로 인해 트래픽과 컴퓨팅 파워에 대한 증가하는 수요를 무시할 수 없게 됐으며, 전 세계적으로 녹색 개발의 전반적인 추세가 임박한 상황이다. 따라서 시대의 흐름에 대응하고, 성장하는 디지털 인텔리전스의 새로운 기회를 모색하며, 글로벌 기술 및 산업 진화의 물결 올라타는 것은 기업이 장기적인 승리를 거두기 위한 핵심 동력이다.

'새로운 가치 창출' 세션에서는 Ma Hongbing(차이나 유니콤 과학기술혁신부서 GM), Bi Qi 박사(차이나 텔레콤 수석 전문가), Bai Gang 박사(ZTE 부사장), Hu Junjie(ZTE 유선 마케팅 GM), Juan David Rodriguez(America Movil Peru S.A.C CTO), Rizal Akbar 박사(Telkom Indonesia 부사장), Tanapong Ittisakulchai(AIS의 CEBO), Ovens Andrew John(ZTE Europe 글로벌 서비스 최고 이사)이 5G 성장(5G Growing), 새로운 광학 시대의 밝은 미래 개척(Brightening a New Optical Era), 새로운 지능형 운영 및 유지 관리(Intelligent New Operation and Maintenance), 디지털 트윈(Digital Twin) 및 기타 기술 분야에 대한 기조연설을 진행했다.

ZTE는 디지털 네이티브 기업으로서 디지털 인프라 구축 및 디지털 산업 개발 분야에서 글로벌 파트너와 광범위하게 협력했으며, 혁신적인 ICT 기술로 산업을 위한 디지털 인텔리전스와 저탄소화를 촉진하고 있다. ZTE는 항상 '상생을 위한 단순성, 민첩성, 개방성(Simplicity, Agility, and Openness for Win-Win)'이라는 비즈니스 철학을 고수하며, 디지털 혁신을 만들어가기 위해 '디지털 경제의 추진자(Driver of Digital Economy)'로서의 역할을 수행하기 위해 노력하고 있다.

