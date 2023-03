Vantage, 2023년에 11개의 새로운 상 수상

-- ForexBrokers.com 및 Ultimate Fintech로부터 다수 수상

-- Vantage, Business Tabloid로부터 Best CFD Broker in Australia로 선정돼

(시드니 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 다중자산 중개업체 Vantage(또는 "Vantage Markets")가 2023년에 총 11개의 새로운 상을 받으면서 좋은 기세로 새해를 시작했다. 이들 상은 Vantage가 작년 한 해 동안 자사 플랫폼을 강화하고, 고객 라인을 향상시키고자 기울인 노력을 보여주는 증거다.

국제적인 차원에서, Vantage는 유명한 리뷰 플랫폼 ForexBrokers.com이 수여하는 메타트레이더 및 소셜 카피 트레이딩 부문에서 동급 최고의 상을 받았다. 이는 Vantage가 2022년 자사의 독자적인 앱에 소셜 트레이딩을 도입한 데 따른 것이다.

또한, 다중자산 중개업체인 Vantage는 EMG - Global 100에서 'Best FOREX Broker of the Year – Global', 'Excellence in Customer Service – Global', 'Best Leading Regulated Forex Broker of the Year – Global', 'Best Web Based Trading Platform and Mobile App – 2023' 등을 포함해 6개의 상을 받았다.

Vantage가 2009년부터 사업을 시작한 호주 시장에서는 Business Tabloid 시상식에서 'Best CFD Broker - Australia 2022'로 선정됐다. Vantage는 최근 수년간 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 호주에서 고객 지원팀을 확장했다.

Vantage는 중동과 아프리카 지역에서 iFX Dubai와 AW Dubai 같은 주요 박람회를 후원했으며, Ultimate Fintech MEA로부터 'Best Trading Experience – MEA' 및 'Most Transparent Broker – MEA' 상을 받았다.

Vantage 최고 전략 및 거래 책임자(Chief Strategy & Trading Officer) Marc Despallieres는 "이처럼 실적을 기반으로 하는 시상식에서 인정을 받아 영광"이라고 소감을 밝혔다. 그는 "자사는 사업을 점차 확대하기 위해 노력했으며, 2022년에는 활성 사용자 100만 명 고지를 돌파하며 정점에 올랐다"면서 "이 상을 사용자들에게 헌정한다"고 말했다.

이어 그는 "지속적인 지원과 격려를 보내주고, 끊임없이 개선하도록 가장 큰 동기를 부여해준 자사 고객에게 감사드린다"라고 덧붙였다.

