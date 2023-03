화웨이와 파트너들, TECH4ALL 미디어 원탁회의 진행

-- MWC 바르셀로나 2023에서 기술이 디지털 포용 및 지속가능성을 지원하는 방식 공유

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 4년 전에 열린 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 바르셀로나에서 TECH4ALL 이니셔티브를 시작한 화웨이와 파트너들이 MWC 바르셀로나 2023 첫날에 열린 미디어 원탁회의에서 기술이 디지털 포용과 지속가능성을 지원하는 방식에 관한 최신 통찰과 관행을 공유했다.



화웨이와 파트너들이 MWC 바르셀로나 2023 첫날에 TECH4ALL 미디어 원탁회의를 진행했다.

화웨이 ICT 마케팅 사장 Jeffrey Zhou는 개막 연설에서 "기술과 파트너십을 핵심적인 지원 요인으로 채택하지 않았더라면, TECH4ALL 이니셔티브를 통해 어떤 노력도 불가능했을 것"이라며 "TECH4ALL 이니셔티브는 지금까지 전 세계 600개 이상의 학교, 오지에 거주하는 22만 명 이상의 K12 교사와 학생, 실업 청년, 여성, 노인 및 46개의 자연 보호구역을 지원했다"고 설명했다. 이어 그는 "모두를 위해 더 포용적이고 지속가능한 디지털 세상을 구축하기 위해 앞으로도 전 세계 파트너들과 함께 혁신과 기술 사용을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

Zhou 사장은 연설을 마무리하면서 TECH4ALL Digital Inclusion 특별 간행물을 공식적으로 발표했다. 이 간행물은 통찰(Insights), 주목받는 기술(Technology in Focus) 및 사례 연구(Case Studies)라는 3가지 섹션을 통해 15가지 이야기를 소개하며, 글로벌 전문가 및 파트너의 다양한 비전, 전략 및 최고 관행을 공유했다. 이 특별 간행물은 현재 화웨이 TECH4ALL 웹사이트[https://www.huawei.com/en/tech4all/publications/digital-inclusion ]에서 열람하고 다운로드할 수 있다.



Digital Inclusion 특별 간행물은 여기(https://www.huawei.com/en/tech4all/publications/digital-inclusion)에서 다운로드 할 수 있다.

미디어 원탁회의에서는 유네스코와 글로벌 NGO인 Close the Gap의 대표들이 특히 오지와 농촌 지역에서 충분한 서비스를 받지 못하는 이들을 위해 교육의 디지털 변혁을 촉진하고, 디지털 기술을 개선하는 데 기술이 어떠한 방식으로 기여하는지를 탐색했다. 여기에는 Technology-enabled Open Schools for All[https://www.huawei.com/en/tech4all/openschool ], DigiSchool 및 DigiTruck 같은 프로젝트를 통해 연결성을 제공하고, 디지털 문해력과 기술을 확장하며, STEAM 교육 과정을 지원하는 것도 포함됐다.

유네스코 교육 부문의 기술 및 인공지능 부서(Unit for Technology and Artificial Intelligence) 책임자 Dr. Fengchun Miao는 "디지털 개방형 학교 모델은 학교 교육의 디지털 변혁을 구현한 것"이라며 "이 모델은 정상 및 비상 상황 모두에서 지식 학습, 기술 개발, 가치 양성 및 사회적 돌봄을 포함하는 학교 교육을 보장하기 위해 시스템을 재편하는 열린 접근법"이라고 설명했다. 그는 "유네스코-화웨이 프로젝트인 Technology-enabled Open Schools for All은 아프리카 국가에서 디지털 개방형 학교를 설립하고 시범적으로 운영하는 데 있어 획기적인 영향을 미치고 있다"면서 "이 프로젝트는 가나, 에티오피아 및 이집트에서 2만 명 이상의 학생과 100만 명 이상의 교사를 직접 대상으로 한다"고 말했다.

TECH4ALL의 파트너인 Close the Gap은 아프리카 오지 마을에 무료 디지털 기술 훈련을 제공하는 데 있어 DigiTruck이 어떠한 가치를 구현하는지 설명했다.

Close the Gap의 비즈니스 및 투자 관리자(Business and Investment Manager) Ngosa Mupela는 "아프리카 시골과 근교 도시 지역사회에 DigiTrucks를 개발 및 배치하기 위해 화웨이와 파트너십을 체결했다"라며, "이는 이들 지역사회의 청년들을 미래의 디지털 일자리에 대비시키기 위한 것"이라고 말했다.

TECH4ALL 이니셔티브에 따라, 기술은 천연자원의 지속가능한 관리와 생물다양성 보호도 지원한다. 오스트리아 National Park Neusiedler See-Seewinkel[https://www.huawei.com/en/tech4all/stories/austria-wetlands ]의 Arno Cimadom은 생물다양성 보호와 기후 변화가 생태계에 미치는 영향에 대한 연구를 포함해 습지 보존에서 기술의 중추적인 역할을 탐색했다.

Arno Cimadom은 National Park Neusiedler See-Seewinkel을 대표하며, "화웨이와 파트너들이 제공한 신기술 덕분에 처음으로 60개 이상의 지점에서 연중 내내(24/7) 동시에 음향 데이터를 수집하고, Rainforest Connection이 제공한 AI 모델을 통해 분석할 수 있었다"면서 "덕분에 접근하기 힘든 습지 지역에서 연구와 관리 효율성을 높이고, 새로운 조사를 진행할 수 있게 됐다"고 밝혔다.



MWC 1홀에 마련된 화웨이 TECH4ALL 부스

미디어 원탁회의 외에도, MWC 바르셀로나 2023에 마련된 화웨이 TECH4ALL 부스를 방문하면 현재 진행 중인 프로젝트에 대한 최신 사항을 살펴보고, 포용과 지속가능성을 지원하는 데 있어 기술과 파트너십이 수행하는 중요한 역할을 알아볼 수 있다.

