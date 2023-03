Wealth Dynamix, 신임 최고전략책임자 임명

WealthTech 부문에서 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 빠른 성장 지원

런던, 2023년 3월 2일 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix[https://wealth-dynamix.com/]는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 회사를 위한 고객 라이프사이클 관리 플랫폼의 선도적인 공급업체다. 이 플랫폼은 모든 고객 데이터와 활동 및 작업에 대한 전방위적인 통합 검토를 통해 고객의 온보딩 및 관리에 이르기까지 잠재 고객과 관련된 고객 라이프사이클의 모든 단계를 관리한다. 이 플랫폼은 운영 효율성을 높이고 수익을 늘리는 동시에, 고객 경험을 풍부하게 하고, 훨씬 더 높은 수준의 고객 통찰력과 실사를 가능하게 하도록 설계됐다.



Robert Roome, Chief Strategy Officer at Wealth Dynamix

신임 최고전략책임자(Chief Strategy Officer, CSO)에 임명된 Robert Roome은 기술, 자산 관리 및 관리 컨설팅 회사의 자산 관리(WM) 및 프라이빗 뱅킹 산업 부문에서 20년에 달하는 경력을 보유하고 있다. 그는 이전에 Wealth Dynamix, Barclays 및 RBS와 같은 회사에서 근무했으며, 가장 최근에는 경영 컨설팅 회사인 Sionic에서 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 업무를 담당했다. 이와 같은 폭넓은 경험 덕분에, 그는 비즈니스, 기술 및 인력 성과의 가속화를 지원할 독보적인 위치에 있다.

Robert 신임 CSO는 새롭게 마련된 이 직책을 통해 Wealth Dynamix의 성장을 지원하고, 업계를 위한 고객 라이프사이클 관리 솔루션의 선도적인 공급업체로서 회사의 입지를 강화하는 데 도움을 줄 막중한 책임을 맡게 된다. 그는 Wealth Dynamix의 CEO인 Gary Linieres의 직속으로 배정되며, 회사의 집행위원회 임원직도 맡을 예정이다.

이번 임명에 대해 Gary CEO는 "Robert 신임 CSO가 Wealth Dynamix에 합류하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라며, "특히 지난달 회사가 Indosuez Wealth Management를 대주주로 맞게 된 이 시점에, 그는 자사가 독립성과 민첩성을 유지하면서 빠른 개발을 추진하는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다. 이어 "자사는 그룹의 강점을 통해 현재 및 미래의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 제품의 진화를 가속화하며, 궁극적으로는 EU 및 APAC 등 주요 지역에서 성장할 더 큰 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.

또한, Gary CEO는 "자사는 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리에 중점을 두고 있는 만큼, 고객 경험을 개선하고 비용 대비 소득 비율을 다시 활성화하고자 하는 기업에 있어 최고의 선택이 될 것"이라며 "이를 바탕으로 향후 자산 관리 부문에서 중요한 역할을 수행할 것"이라고 덧붙였다.

Robert 신임 CSO는 "급격하게 변화하는 고객 기대치, 규제 환경 및 기술 발전으로 인해 자산 산업이 진정한 변곡점을 맞고 있는 이 흥미로운 시기에 Wealth Dynamix 팀에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

Wealth Dynamix 소개

전 세계적으로 운영되는 Wealth Dynamix는 라이프사이클 전반에 걸쳐 마찰과 비효율성을 제거하고, 규제 준수 및 완전한 하이브리드형 고객 서비스 경험을 제공할 기능을 갖춘 완전 통합된 디지털 고객 라이프사이클 관리 솔루션을 자산 관리사에 제공하기 위해 노력하고 있다.

Wealth Dynamix는 각각 Mirabaud 및 Banco Sabadell(마이애미 지점)과의 신규 및 갱신 계약과 더불어, 2022년 매출 및 인원의 50% 증가라는 바람직한 성장을 달성했다. Spears[https://spearswms.com/]에 따르면, Wealth Dynamix는 현재 UHNWI(초고액 순자산 보유자)를 위한 세계 최고의 자산 관리사 4곳을 지원하고 있으며, 고객사에는 Rothschild & Co, Mirabaud, Rathbones, Cazenove Capital 등이 있다.

Wealth Dynamix는 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹에 중점을 두고 있으므로, 프로세스 효율성을 달성하고, 고객 서비스를 강화하며, 규제 준수를 보장하고자 하는 기업에 최고의 선택이 될 수 있다. 회사는 2012년에 설립된 이후 40개 이상의 전 세계적인 상을 받았으며, 가장 최근에는 WealthBriefing's Best CRM System(스위스)와 Best CLM System(미주) 2023, Best CLM Solution by the Wealth & Finance Fund Awards, Best CLM(고객 라이프사이클 관리) Solution, 그리고 2022년 WealthBriefing Asia Awards에서 Best Digital Offering을 수상한 바 있다.

Wealth Dynamix는 전체 고객 여정에 걸쳐 하나의 통합 플랫폼을 제공하는 유일한 공급업체로서, 고객 라이프사이클 전체 여정에 대한 조정을 제공한다는 점에서 큰 자부심을 갖고 있다.

Wealth Dynamix는 2023년 1월에 Indosuez Wealth Management 그룹이 Wealth Dynamix의 대부분의 지분을 인수하면서, Indosuez Wealth Management 그룹의 산하 기업이 됐다.

자세한 내용은 다음 연락처로 문의한다.

Joanne Donoghue

Chief Marketing Officer

Joanne.Donoghue@Wealth-Dynamix.com

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/2012511/Wealth_Dynamix_Roome.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/2012512/Wealth_Dynamix_Logo.jpg?p=medium600