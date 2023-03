Debswana와 화웨이, 스마트 다이아몬드 광산 프로젝트 공개

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) MWC 바르셀로나 2023에서 보츠와나의 Debswana와 화웨이가 세계 최초의 5G 지향적인 스마트 다이아몬드 광산 프로젝트를 공동 발표했다.



On February 28, 2023, at MWC Barcelona 2023, Botswana's Debswana and Huawei jointly announced the world's first 5G-oriented smart diamond mine project. Guests including Hon. Thulagano M. Segokgo, Minister of Communications, Knowledge and Technology of Botswana (second from the left), Debswana's Head of Information Management Molemisi Nelson Sechaba (third from the left) and Xu Jun, Chief Technology Officer of Huawei Mine BU (first from the left)