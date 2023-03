화웨이, MWC 2023에서 Petal Maps 선보여

-- 전 세계 여행객 위한 광범위한 지원 제공

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC) 2023에서 Petal Maps를 선보이고, 전체화면 차선 단위 안내, 실시간 교통 모니터링, 다양한 지도 레이어, 생활 서비스 및 시계 협업 내비게이션 등을 포함한 혁신적인 기능을 시연했다. 이들 기능은 Petal Maps가 공동 구축한 에코시스템을 바탕으로 신뢰도 높은 내비게이션과 지도 서비스를 전 세계 사용자에게 제공할 수 있도록 지원한다.

현재 Petal Maps는 160개 이상의 국가와 지역을 커버하며, 4천만 명이 넘는 월간 활성사용자(MAU)를 자랑한다. Petal Maps는 70개 이상의 언어로 지도 데이터를 표시할 수 있다. 또한, 광범위한 기능 덕분에 전 세계 사용자로부터 호평을 받았으며, 세계를 탐험하는 사용자를 지원할 준비가 된 올웨이즈-온 부조종사 역할을 수행한다.



복잡한 방향 전환을 쉽게 헤쳐갈 수 있는 전체화면 차선 단위 안내

화웨이는 MWC에서 Petal Maps의 전체화면 차선 단위 안내 기능을 선보였다. 이 기능은 기존의 내비게이션 기능을 정비한 것이다. 이 기능은 차선 단위 안내 화면을 전체 화면으로 확대해 사용자가 자신의 정확한 차선을 더 쉽게 판단할 수 있도록 돕는다. 또한, 말레이시아, 필리핀 및 멕시코 같은 나라에서는 더 많은 도로를 커버하며, 더 선명한 시야와 결합해 더 나은 사용자 경험을 제시한다.



전체화면 차선 단위 안내 기능은 3D 도로 모델링 알고리듬과 HD 위성 이미지에서 차선 추출과 같은 다양한 기능을 활용해 3D에서 자세한 도로 정보를 자동으로 시뮬레이션 및 렌더링하고, 이를 통해 디지털 지도로 도로를 더 선명하게 보여준다. Petal Maps는 특히 더욱 까다로운 도로 상황에서 더 명확한 내비게이션 안내와 주행 제안을 제공하는 데 효과적이다. 이는 사용자가 적절한 타이밍에 차선을 변경할 수 있도록 상기시키는 한편, 복잡한 방향 전환을 더 쉽게 할 수 있도록 지원한다.

Petal Maps는 친환경적이고 안전한 내비게이션 서비스를 제공하는 데 전념한다. 사이클링 팬에게는 교통 여건에 따라 가장 적절한 경로를 제시하며, 이를 통해 환경에 이바지한다. 걷기를 좋아하는 사용자에게는 시계 진동을 통해 언제 어디에서 방향을 전환해야 할지 알려준다. 이는 사용자가 도로를 헤쳐가는 것을 걱정하기보다 풍경을 감상할 수 있도록 해준다.



디지털 지도에서 실제 세계를 재현하는 몰입형 지도 효과

Petal Maps는 실제 세계를 충실하게 반영한 색상으로 도로, 건물, 날씨 효과 및 야간 장면을 매우 자세하게 렌더링할 수 있다. 이를 통해 디지털 지도 안에서 실제 세계를 생생하게 재현하고, 사용자가 더욱 쉽게 지도를 파악하고 탐색할 수 있도록 지원한다. 현재 Petal Maps는 약 100개에 달하는 랜드마크 건물의 자세한 3D 디스플레이를 지원하고 있다. MWC 방문객은 화웨이 전시 구역에서 Petal Maps를 이용해 디지털 지도 안에서 3D로 재현된 사그라다 파밀리아와 카사 밀라 같은 바르셀로나의 랜드마크 건물을 탐험할 수 있다. 또한 Petal Maps는 현지 날씨에 따라 구름, 태양 및 폭풍 같은 역동적인 날씨 효과를 보여주고, 야간에는 가로등과 기타 구체적인 건물 세부 정보를 표시할 수도 있다.



Petal Maps는 디지털 지도를 통해 실제 세계를 재구성하고자 노력한다. 화웨이는 MWC에서 Petal Maps의 3D 실제 장면 지도 기능을 선보였다. 이 기능은 업계 최고 수준의 명시적인 복사계 기술과 다중 소스 이미지 데이터 번들 조정 기술을 사용해 매우 정교하고 장면이 큰 지도의 3D 재구성을 체계적으로 최적화한다. 또한, 실제 장면 재구성 렌더링을 구현하고, 건물을 놀랍도록 자세하게 재현한다.



완전 개방 지도 플랫폼 역량으로 에코시스템 공동 구축

화웨이는 혁신적인 지도 기능을 개발하는 한편, Petal Maps를 통해 다양한 원스톱 일상 서비스를 제공하고자 여행 및 운송 부문의 호텔, 차량 호출 공급업체 및 음식 공급업체 같은 에코시스템 파트너와 긴밀하게 협력한다. 한 예로, Petal Maps는 사용자가 다양한 종류의 운송편을 통해 이동하고, 테이크아웃 음식을 주문하며, 호텔과 명승지 티켓을 예매하는 데 필요한 서비스를 제공한다.

또한 화웨이는 MWC에서 모든 시나리오를 위한 교차 플랫폼이자 통합적인 지도 플랫폼인 Petal Maps 플랫폼도 시연했다. Petal Maps 플랫폼은 위치 키트(Location Kit), 지도 키트(Map Kit), 현장 키트(Site Kit) 및 내비 키트(Navi Kit)의 역량을 통합하고, 전 세계 개발자에게 개방함으로써 이들의 앱 혁신을 지원한다. 여행, 생활 서비스 및 전자상거래 등과 같은 산업에 종사하는 개발자는 이 플랫폼을 통해 개발 비용을 대폭 절감하고, 효율적인 디지털 변혁을 실현할 수 있다.

앞으로도 화웨이는 사용자를 위해 더 신뢰도가 높고 사용이 간편한 내비게이션 서비스를 제공할 계획이다. 또한, 개발자를 위해 더 개방적이고 안전한 지도 서비스를 제공하고자 Petal Maps의 사용자 경험을 개선하고, 첨단 기술을 탐색하기 위한 노력을 이어갈 예정이다. 화웨이는 사용자 및 개발자와 함께 지도 에코시스템을 구축하는 데 전념하고 있다.

Petal Maps 추가 정보: https://petalmaps.dre.agconnect.link/pWb9nq