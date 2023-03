"5G의 3년 = 4G의 5년" - 통신사들, 5G 배치 1라운드서 성공

(바르셀로나, 스페인 2023년 3월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 올해 모바일 월드 콩그레스(Mobile World Congress, MWC)에서 5G 비즈니스 성공 서밋(5G Business Success Summit)을 개최했다. 화웨이 ICT 전략 및 마케팅 사장 펑 송(Peng Song)은 '5G 수익화로 가는 다양한 경로, 5G 비즈니스 성공 가속화(Diverse Paths to 5G Monetization, Accelerating 5G Business Success)'라는 주제의 기조연설을 진행했다. 그는 연설에서 5G가 3년 동안 달성한 성과는 4G가 5년 동안 달성한 성과에 상응한다면서, 주요 통신사들이 벌써 5G 발전 1라운드의 성공을 축하하고 있다고 설명했다. 이 성공은 업계에 확실성과 자신감을 심어줬다. ToC, ToH 및 ToB 부문에서 5G의 가치가 더욱 촉발된다면, 5G는 현재의 성공세를 유지할 수 있을 것으로 기대된다.



Mr. Peng giving a keynote speech at the Business Success Summit for MWC 2023