에이티즈, 7위→40위→15위…美 빌보드 차트 역주행

첫 진입 이후 한 달 만에

‘빌보드 200’ 15위로 재진입

에이티즈 [KQ엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트에서 역주행 중이다.

28일(현지 시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 차트(3월 4일 자)에 따르면, 지난 12월 발매한 에이티즈의 앨범 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)’가 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 15위에 올랐다.

당시 에이티즈는 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스’ 발매 후 ‘빌보드 200’에 7위로 이름을 올렸고, 그 다음주에는 40위에 랭크됐다. 음반을 발매한 지 한참이 지났으나 에이티즈는 차트 입성 후 한 달 만에 15위로 재진입하며 눈에 띄는 성적을 기록 중이다.

또한 에이티즈의 ‘스핀 오프 : 프롬 더 위트니스’는 ‘월드 앨범’ 2위, ‘톱 커렌트 앨범 세일즈’ 3위, ‘아티스트 100’ 차트에서 14위의 성적을 거뒀다. 특히 ‘톱 커렌트 앨범 세일즈’ 차트는 8주 연속 차트에 진입, 지난해 7월에 발매했던 앨범 ‘더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP.1 : MOVEMENT)’가 7주 동안 이름을 올렸던 기록을 갈아치우게 됐다.

에이티즈는 지난해 상반기 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END)’를 성료하고 하반기에 막을 올린 ‘더 펠로우십 : 브레이크 더 월(THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL)’로 2022년 한해동안 총 33만 명의 팬들을 만났다.

지난 2월엔 유럽투어를 개막, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 벨기에 브뤼셀, 영국 런던, 스페인 마드리드, 덴마크 코펜하겐, 프랑스 파리까지 7개 도시를 돌며 팬들을 만나고 있다.

