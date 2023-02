ZTE와 파트너, GSMA로부터 '5G Energy Challenge Award' 수상

-- 탄광과 ICT가 공동 구축한 '5G+스마트 탄광'에 대한 업계 공로 인정

(바르셀로나, 스페인 2023년 2월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 정보통신기술 솔루션 공급업체 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 파트너인 China Coal Group Shaanxi Company의 Dahaize 석탄, China Coal Technology & Engineering Group, China Coal Information Technology (Beijing), China Mobile 및 China Broadnet와 함께 'Dual-frequency 5G Networks for Smarter Coal Mining' 프로젝트에 대한 공동의 노력을 인정받아 2023년 GSMA '5G Energy Challenge Award'를 수상했다고 발표했다.



